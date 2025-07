Sid Meier’s Civilization VI si můžete na Epic Store stáhnout zde. Jen to musíte stihnout do čtvrtka 24. července do 17:00, pak už zůstane vaše. Epic tentokrát rozdává platinovou edici, která kromě základní hry obsahuje dvě expanze a šest DLC.

Obsah platinové edice

Sid Meier’s Civilization VI

Civilization VI – Vikings Scenario Pack

Civilization VI – Poland Civilization & Scenario Pack

Civilization VI – Australia Civilization & Scenario Pack

Civilization VI – Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack

Civilization VI – Nubia Civilization & Scenario Pack

Civilization VI – Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack

Civilization VI: Rise and Fall expanze

Civilization VI: Gathering Storm expanze

„Celkově je šestá Civilizace kvalitním přírůstkem do legendární strategické série se spoustou funkčních a zábavných novinek. Bohužel se ovšem asi každá hra zvrhne do závodů ve zbrojení, protože umělá inteligence je opravdu extrémně agresivní,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu. Recenzovali jsme také přídavek Rise and Fall.