Streamer odhalil příjmy z YouTube. Není to tolik, kolik byste očekávali, říká

Shroud je bývalý profesionální hráč stříleček Valorant a Counter-Strike: Global Offensive. Na YouTube má téměř sedm milion odběratelů, na Twitchi pak přes jedenáct milionů sledujících. Své příjmy z YouTube prozradil v rámci charitativního streamu, jehož výtěžek půjde na konto dětské výzkumné nemocnice svatého Judy.

„Minulý rok jsem přišel o tátu, který podlehl rakovině. Od té doby hledám způsoby, jak podpořit lidi, kteří procházejí podobnou situací,“ řekl ke streamu. Ten je zajímavý v tom, že výslednou částku ovlivní i počet eliminací soupeřů, jejichž hodnotu zvyšují předplatná a dary.

„Vydělávám na YouTube od pěti do devíti tisíc dolarů měsíčně. Což je úžasné, nechápejte mě špatně, je to skvělé, ale není to tolik, jak byste si mysleli. Je to opravdu dobré, jen to není to, co by lidé asi očekávali,“ prozradil. Příjmy se liší měsíc od měsíce, nejvíc si prý vydělal jedenáct tisíc, nejméně čtyři tisíce dolarů za měsíc. (V přepočtu tedy asi sto tisíc až čtvrt milionu korun.)

Grzesiek dále uvedl, že počet předplatitelů na Twitchi se během charitativního streamu výrazně zvedl, a to z pěti tisíc na třináct tisíc. Příjem odhaduje zhruba tři dolary za každé předplatné. Hlavním tahounem příjmů je ovšem reklama. „Bez reklamy bych nevydělal žádné peníze. Bez reklam bych musel prodat svůj dům. Nefungovalo by to.“