Populární kanadský streamer Michael Grzesiek, který vystupuje pod přezdívkou Shroud, již dříve vyjádřil názor, že hrou roku se musí stát jeho oblíbená multiplayerová akce Arc Raiders a ne RPG Clair Obscur: Expedition 33. Pro jeho slova měl však pochopení málokdo.
A to ještě nevěděl, že letošní favorit Clair Obscur: Expedition 33 získá neuvěřitelných dvanáct nominací, zatímco hra Arc Raiders se do hlavní kategorie ani neprobojuje. Když pak sledoval a komentoval právě oznámení nominací, neudržel se a vše označil za zmanipulované.
Game Awards
„Předpojatost,“ řekl, když naskočila nominace Death Stranding 2. „Předpojatost se Nintendu vyplatila,“ dodal záhy, když se do hlavní kategorie propracovala i špičková 3D hospačka Donkey Kong Bananza.
„Prostě ještě nejsou připraveni, ale alespoň to na něco nominovali. Upřímně jsem si myslel, že to na nic nominovat nebudou, protože se báli negativní reakce,“ dodal, když zjistil, že jeho oblíbená hra se objevila alespoň v kategorii Nejlepší multiplayerový titul. Shroud se domnívá, že hra Arc Raiders nebyla nominována kvůli využití AI u dabingu.
„Další zmanipulovaný rok, to je šílené,“ přisadil si. „Kámo, jestli vyhraje Donkey Kong, tahle cena je v háji. Jestli vyhraje Donkey Kong, nebude to mít žádnou důvěryhodnost. Donkey Kong Bananza nehraje nikdo. Nikdo. Budu hlasovat pro Donkey Konga, kde mám hlasovat?“