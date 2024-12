Pět let kreslil hru, kterou dohrajete za pět minut. Ale stálo to za to

Herním byznysem protékají miliardy dolarů a z mnoha nadšenců, který svoji vysněnou hru bez přehánění vyráběli na koleni jsou dnes velmi bohatí lidé. Stále se však najde dostatek těch, kterým je ekonomická stránka ukradená a interaktivní médium jim umožňuje plně se umělecky vyjádřit.

Nádherná, ručně kreslená hříčka je k dispozici zadarmo jako rozloučení se zesnulým kocourem Javiem.

Jedním z takových je i Australan Alexander Perrin, který do své čerstvě hry investoval neuvěřitelné množství času a snahy, aniž by za to snad od fanoušků chtěl něco zpátky. Samotná náplň jeho Short Trip je banální – hrajeme za kočičího řidiče tramvaje, který vozí na jedné lince pasažéry tam a zpět. Při ovládání si vystačíte s dvěma směrovými šipkami a klávesou pro otevírání a zavírání dveří. Nic se přitom neděje ani v případě, že zapomenete zastavit na příslušné zastávce – není zde žádný časový limit, žádné nadávky ze strany cestujících nebo nedejbože game over.

To, co z této jednoduché hříčky dělá nezapomenutelnou záležitost je grafické zpracování. Celé okolí trati je totiž poctivě nakreslené obyčejnou tužkou a to s s neobvyklou mírou detailu. Však to také autorovi, alespoň podle jeho slov, trvalo více než 5 let.

Projet trasu z konečné na konečnou zabere zhruba 5 minut, což z hlediska poměru „náklady na vývoj vůči herní době“ dělá z Short Trip dělá jednu z nejhorších her všech dob, ale o to tu vůbec nejde. Nejdůležitější je takřka až zenový zážitek, který si z krátkého hraní odnesete, ostatně nic vám nebrání v tom zmáčknout na konci šipku na druhou stranu a vydat se zpět. A pak zase, a pak zase, a pak zase… Hra je navíc k dispozici zcela zdarma skrze internetový prohlížeč (viz odkaz), na Steamu si pak za cenu malého piva můžete koupit placenou verzi, která přidává i speciální challenge mód, kde lze sbírat body za dodržování jízdního řádu.

Spíše tak autora můžete virtuálně poplácat po zádech a podpořit ho v jeho další činnosti. Určitě to ocení, celá hra je je totiž věnována jeho zesnulému kocourovi Javiovi. Že to jde o důstojné rozloučení nejlépe dokládá stoprocentní hodnocení ze všech šedesáti tří recenzí, které tam zatím Short Trip posbíral.