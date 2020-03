Chystají se vylepšené verze her SiN, Shadow Man a Tales of Borderlands

Remastery starších her jsou v módě a jejich příval tak v nejbližší době neustane. Těšit se nově mohou i fanoušci dvou pozapomenutých akčních her z konce 90. let, ale i poměrně čerstvé epizodické adventury od Telltale Studios.