Po povedeném remasteru bude mít legendární Shadow Man i zbrusu nový díl

Shadow Man z roku 1999 zrovna nepatří mezi ty herní klasiky, na které by se dnes nějak často vzpomínalo. A to radši ani nezmiňuji původní komiks z pera Gartha Ennise, na nějž se vedle jeho jiných kultovních sérií (Preacher, The Boys, Hitman) téměř zapomenulo.

Původní hra, navzdory nedávnému remasteru, nezestárla úplně nejlépe.

Přitom její hlavní představitel Mike LeRoy je jedním z nejlepších antihrdinů historie. Přestože vyvraždil celou svojí rodinu, nelze mu při jeho prozkoumávání světa nemrtvých nedržet palce. Původní hra byla klasická „metroidvanie“ (viz náš slovníček obskurních herních žánrů), ve které jste se musel prostřílet mnoha vrstvami očistce, o tři roky mladší pokračování už si kvůli jeho PS2 exkluzivitě pamatujeme jen díky bizarní reklamní kampani. Společnost Acclaim tehdy nabízela pozůstalým zemřelých uhrazení nákladů na pohřeb, pokud budou souhlasit s tím, že na náhrobku jejich bližního bude dočasně zobrazena reklama na hru. V textu inzerátu bylo jmenovitě uvedeno, že cílí na chudé rodiny (více viz náš tematický článek).

Kupodivu celá značka nezemřela a po téměř dvaceti letech chystá svůj návrat. Třetí díl ponese podtitul Darque Legacy a z PR zprávy vyplývá, že by mělo jít o hororovou akci zaměřenou na souboje zblízka. „Bylo nám ctí vdechnout nový život tak kultovní značce a oživit Shadow Mana poprvé od éry PlayStation 2,“ snaží se v ní hrát na city šéf neznámého australského studia Blowfish Clinton McCleary.

Na rovinu řečeno, jak moc jsem originál zbožňoval, všechna očekávání v sobě raději krotím, protože atmosferický trailer neukazuje vůbec nic konkrétního. Natož alespoň nástřel předpokládaného data vydání.