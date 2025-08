Aktivistky slaví. Herní obchody stahují z nabídky zvrácenou pornografii

Vyřešit válečné konflikty nebo hladomor se sice západním lídrům nedaří, ale aspoň boj proti všudypřítomné internetové pornografii postupuje zdárně vpřed. Například v Anglii a Francii už na serverech pro dospělé nestačí pro ověření plnoletosti pouhé kliknutí na odpovídající tlačítko, ale je potřeba předložit pádnější důkaz, například kopii osobních dokladů, údaje z platební karty anebo si nechat naskenovat obličej.

Tedy alespoň teoreticky. Většině lidí se kupodivu nechce před praktikováním samohany posílat selfíčka do hlubokých vod internetu a tak se systém snaží obcházet. Třeba i pomocí fotomódu z videohry Death Stranding 2. Díky mimořádně detailnímu modelu hlavního hrdiny teď umělá inteligence patrně dospěla k poznatku, že jeho představitel Norman Reedus je největším konzumentem porna na světa.

Lidé využívají fotomód hry Death Stranding 2 pro obcházení nově zavedených kontrol věkových omezení.

Přísnější regulace je vysvětlována potřebou chránit nezletilé, australská feministická neziskovka Collective Shout (Kolektivní výkřik) ovšem bojuje proti pornu jako takovému. „Když se s ženami zachází jako se sexuálními objekty a jejich hodnota je založena jen na fyzické přitažlivosti a sexualitě, s vyloučením jiných vlastností, dovedností a atributů, je to škodlivé. Vede to k sexuálnímu obtěžování, zneužívání, diskriminaci a násilí mužů na ženách. Posiluje to postavení žen jako občanů druhé kategorie, kteří existují spíše pro sexuální využití a potěšení mužů než jako plnohodnotní lidé,“ vysvětluje skupina své postoje na oficiálních stránkách.

Collective Shout se v minulosti snažil zakázat i skvělou sci-fi hru Detroit, kvůli tomu, že obsahuje scénu násilí na dětech. Ta je ovšem klíčová pro pochopení vztahů mezi humanoidními roboty a lidmi.

Za 16 let své existence už se Collective Shout pustil do boje i s velikými korporacemi, jako je například Amazon, Temu nebo 7-Eleven, nyní upřel svojí pozornost na svět videoher. A slaví masivní úspěch, digitální obchody Steam a Itch.io, které dosud ochotně distribuovali prakticky vše, co nebylo vyloženě nelegální, na základě jejich požadavků odstranili z katalogů stovky „závadných“ titulů.

Jak se aktivistkám podařilo uspět tam, kde mnozí narazili? Místo toho, aby se pokoušely bojovat přímo s provozovateli obchodů, kteří si do své nabídky principiálně odmítají nechat kýmkoliv zasahovat, zkušeně zaútočily tam, kde to nejvíc bolí – na jejich penězovody. Vytrvalým tlakem na největší zprostředkovatele elektronických plateb, jako jsou například Visa, MasterCard nebo PayPal, dosáhly toho, že tyto společnosti pohrozily obchodům, že jim v případě neuposlechnutí přestanou zprostředkovávat své služby, čímž je v podstatě odstřihnou od zákazníků. A tak, prakticky ze dne na den, zmizely z nabídky stovky her.

Je lepší své zvrhlé fantazie potlačovat nebo je realizovat v digitálním světě? A kdo určí hranice, co se ve hrách smí a co už ne? Zabíjení je evidentně v pořádku.

Pravda, o většině z nich jste s největší pravděpodobností neměli ani páru a chybět budou málokomu. Názvy jako Incest Tales: Sister and Mom, Slave of the Police Officer nebo Webcam Daughter naznačují, že cílí na hodně specifické publikum, většinou šlo navíc jen o laciné „interaktivní novely“ bez jakýchkoliv herních kvalit. Neplatí to ovšem vždy, obzvláště server Itch.io je svobodným prostorem pro experimentování a posouvání hranic, zdejší tvůrci mají zpravidla větší ambice než prvoplánovitě šokovat. Řada vývojářů tak najednou zjistila, že jejich hry už nelze kupovat a to přesto, že neporušovaly žádné konkrétní pravidla. O tom, jaká témata jsou „závadná“ informoval server až s odstupem několika dnů. A která to tedy jsou?

Nekonsenzuální pohlavní styk (ať už skutečný nebo sehraný)

Sexuální témata týkající se nezletilých nebo „sotva legálních“ osob

Incestní nebo pseudoincestní obsah

Zoofilie nebo erotický obsah související se zvířaty

Znásilnění, nátlak nebo násilí

Implikace obchodování s lidmi nebo sexuálního vykořisťování

Porno z pomsty / voyeur / skrytá kamera

Fetiš zahrnující tělesné vyměšování nebo extrémní poškozování

Byť se většině lidí tato témata hnusí, proti opatřením se okamžitě zdvihla ohromná vlna nevole. Podle mnohých si totiž nyní správci uzurpují moc zasahovat do umělecké svobody a jsou pokrytecky puritánští. Zatímco ve většině mainstreamových her zabíjíme nepřátele po stovkách, pojídání výkalů nebo pohlavní styk se zvířetem už je přes čáru, přestože v mnoha zemích Evropy (včetně České republiky) není technicky vzato ilegální. Nehledě na to, že je důležitý kontext daného díla. Kdo ho bude posuzovat? A co žánry komedie nebo satiry?

Můžeme se bavit o zvolené formě, ale vyvolání šoku a znechucení je legitimní druh uměleckého vyjádření.

Spoustu negativních emocí ostatně budí už samotná organizace Collective Shout. Ta se do pozornosti hráčů dostala už před dávnými lety, kdy se snažila vymoci si zákaz prodeje her Grand Theft Auto V nebo Detroit: Become Human v Austrálii. V jedné z nejprodávanějších her všech dob jim vadila možnost zabíjet prostitutky, ve skvělé sci-fi adventuře pak pouhý fakt, že je v něm zobrazeno násilí na dětech (viz trailer níže).

Pravda, obsah, který byl nyní odstraněn z digitálních obchodů má ke kvalitám Detroitu hodně daleko, ale označit plošně jeho konzumenty za „pornograficky zvrácené, mozkově zakrnělé pedofily a fetišisty,“ jak to udělala ředitelka neziskovky Melinda Tankard Reistová na síti X je snad až příliš zjednodušující.

Melinda TankardReist @MelTankardReist All these porn sick brain rotted pedo gamer fetishists so desperate to get their hands on rape-my-little-sister incest games they’re now exchanging clues on how to find them so that they don’t all die overnight oblíbit odpovědět

Potvrzením, že zákazem pár „zvrácených“ her cenzura nekončí, ale naopak teprve začíná, je případ reportérky magazínu Vice Ana Valensové, která se kauze začala věnovat jako jedna z prvních. Její články už ale na na oficiálních stránkách nenajdete. Na příkaz zastřešující společnosti Savage Ventures byly totiž jakožto příliš kontroverzní smazány.

Nezávislý The Tearoom plně ukazuje dnešní pokrytectví. Orálně v něm uspokojujete řadu mužů, ale jelikož mají místo penisů palné zbraně, tak je to v pohodě.

„Collective Shout se chovají přesně podle typické konzervativní anti-LGBTQ tradice s dobře známým vzorcem: morální kampaň kulturní války s cílem označit vše, co se jim nelíbí, za pornografii a obscénnost,“ komentoval pro magazín PC Gamer celou situaci známý provokatér Robert Yang. Jeho hry, jako třeba The Tearoom, kde na pánských záchodcích orálně uspokojujete přicházející muže (psali jsme o ní tady), sice na Itch.io stále najdete, nabízí se však otázka jak dlouho. Pro jistotu jsme vám do galerie připravili ukázky ze zvrhlých her, o nichž jsme v posledních deseti letech psali. Kupujte, než je smažou.

Na stránce Change.org vznikla petice s názvem „Přestaňte kontrolovat, co chceme sledovat, číst nebo hrát“, kterou během dvou týdnů podepsalo přes 200 tisíc lidí. „Zákazem sexuálního obsahu to nikdy nekončí, časem přijdou i nesexuální věci. Boj za ochranu práv lidí na sexuální vyjádření je zásadní pro ochranu mého práva na existenci,“ vidí jeden z mnoha podepisujících potenciální omezování LGBTQ témat.

Pravdou ale je, že samotné herní obchody v této oblasti nic nezmůžou, bez možnosti přijímat platby existovat jednoduše nemohou. A platební společnosti, které nabízejí služby všem odvětvím, si zase možná spočítají, že lpění na konzervativních hodnotách jim ve výsledku přinese větší užitek než „pár“ fanoušků divných her.