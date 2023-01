Roztleskávačka Juliet v remaku Lollipop Chanisaw o svůj sex appeal nepřijde

V posledních letech se hodně mluví o tom, že je potřeba přehodnotit médii tlačený ideál krásy. Díky tomu se dnes na obrazovkách neobjevují už jen modelky s mírami 90-60-90, ale ženy všech tvarů, věku a váhy.

Panovaly obavy, jestli trend boje proti tzv. body shamingu neovlivní i chystaný remake deset let staré rubačky Lollipop Chainsaw (viz naše recenze), jejíž hlavní hrdinka je ztělesněním stereotypu sexy roztleskávačky. Dlouhé blonďaté vlasy svázané do culíčků, útlý pas, okrouhlý bok a ňadra dmoucí, která při každém pohybu napínají sportovní podprsenku k prasknutí, působí v dnešní často až přehnaně korektní době poněkud nemístně.

Jenže hra vzniká v Japonsku a Japonci mají nějaké aktuální společenské trendy celkem na háku. Za co by byli západní vývojáři pranýřováni, to se Japoncům toleruje a jejich přesexualizované infantilní postavičky jsou jedním z poznávacích znaků žánru JRPG. A tak se na Julietině image nezměnilo vůbec nic, jak se můžete přesvědčit z nově vydaného plakátu.

Někteří fanoušci se pozastavují nad tím, že v nové verzi je poněkud světlejší a díky menší bradě má prý až moc „anime“ vzhled, celkově ale panuje spokojenost.

Bohužel stále neznáme ani přibližné datum vydání ani platformy na kterých remake vyjde. Pořád tedy můžeme doufat v to, že se snad tentokrát dočkají i hráči na PC, kteří byli bohužel originálu ušetřeni.