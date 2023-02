Na Steamu probíhá festival demoverzí, zkusit můžete zdarma stovky her

Digitální obchod Steam odstartoval další ročník akce Steam Game Festival, ve kterém nezávislým tvůrcům nabízí spoustu prostoru, jak upozornit na své chystané novinky. Dá se tam najít spousta zajímavých titulů, ovšem zároveň i ztratit spousta času způsobem, který připomíná časy prohrabování se sharewarem.

Nebudeme předstírat, že máme úplný přehled o všem, co se v nabídce nachází, ale chceme se aspoň podělit o šest zajímavých her, které podle nás stojí za vyzkoušení. Zároveň budeme moc vděční, když se pochlubíte do diskuse s vašimi tipy. Tak pojďme na to.

System Shock: Po dlouhých letech vývoje se remake kultovního vesmírného RPG konečně přiblížil vydání a tak dali autoři k dispozici novou ukázku. Změn oproti té předešlé je spoustu a souvisí především se výměnou enginu Unity za Unreal. Fanoušci se v diskusích nemohou shodnout jestli je to k dobru nebo ne, takže nejlepší bude, když si to vyzkoušíte na vlastní klávesnici.

System Shock

Planet of Lana: Pamatujete Another World? Heart of Darkness? Flashback? Jestli ano, tak nemusím říkat nic více, všem ostatním napovím, že tato hra si bere inspiraci v těch vůbec nejlepších „filmových“ plošinovkách, jaké kdy vznikly. Když připočítáme kouzelnou grafiku, není o čem přemýšlet.

Planet of Lana

Dark and Darker: nenechte se zmást estetikou klasických RPG jako Ultima Underworld nebo Arx Fatalis, toto RPG je daleko akčnější. Ve skutečnosti je to totiž online hra, ve které na postupně zmenšující se mapě, jakou známe z battle royale žánru, bojujeme proti ostatním hráčům i počítačovým příšerám. Co se týče popularity, jde asi o největší hit celého festivalu, dokázala už se přehoupnout přes 100 tisíc souběžně hrajících.

Dark and Darker

Xenonauts 2: Stále s láskou vzpomínáte na původní XCOM a jeho moderní díly vám přijdou moc zjednodušující? Pak je Xenonauts 2 pro vás přesně to pravé. Už první díl nabídl spoustu možností, jak se vypořádat s invazí mimozemšťanů, dvojka má být ještě komplexnější. Hra vznikla díky podpoře fanoušků přes Kickstarter a její vývoj trval více než 5 let..

Xenonauts 2

Sons of Valhalla: Vikinská akční strategie, ve které kromě budování osady i bojujete s nepřáteli na první pohled uchvátí krásnou pixelartovou grafikou. Budete velet tlupě válečníků, dobývat cizí území a starat se o dostatek surovin, navíc je zde i příběhová dějová linka. Minimálně po grafické stránce skvost.

Sons of Valhalla

Tape to Tape: Poslední díl série NHL od EA Sports vyšel na PC v roce 2008, od té doby mají fanoušci smůlu. Jak už je na první pohled patrné z odlehčeného grafického zpracování Tape to Tape asi není adekvátní náhradou, přesto by s ním mohla být spousta srandy. Autoři totiž implementovali mechaniky z tzv. roguelike žánru (viz náš článek), což jinak svižně odsýpající arkádě dává potřebnou hloubku. O svůj tým se budete muset starat v průběhu několika sezon a ideálně jej postupně zaplnit co nejkvalitnějšími hráči. Kromě jejich statistik je potřeba brát v potaz i vybavení.

Tape to Tape

Festival ovšem teprve začal a nabízí stovky různých dem, takže se teprve rozkoukáváme. Máte nějaké tipy?