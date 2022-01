Serious Sam už brzy rozpoutá masakr i na severním pólu

Serious Sam 4 se nám sice v redakci moc nelíbil (viz naše recenze), o zákazníky však zřejmě nouzi neměl. Důkazem je fakt, že se jeho tvůrcům vyplatí dělat datadisk.

Vyjít by měl ještě do konce měsíce a rozhodně od nej nemůžeme čekat nic jiného, než na co jsme v této sérii už dávno zvyklí. Budeme tedy opět masakrovat nekonečné davy nepřátel, jen to tentokrát nebude na sluncem zalitých loukách střední Ameriky ale v mrazivých pláních ruské Sibiře. Bude tam zasazeno pět rozsáhlých levelů, zabydlených dosud neviděnými druhy nepřátel, které budete moci zabíjet několika novými zbraněmi, jako je například kuše nebo kalašnikov.

Siberian Mayhem původně vznikalo jako fanouškovská modifikace, původním autorům hry se ovšem práce komunity natolik zalíbila, že ji oficiálně zastřešili. Datadisk má fungovat i samostatně, majitelé původní hry však na něj budou mít slevu. A co je nepříjemnější, nebudeme na něj muset dlouho čekat, vyjít by totiž měl již 25. ledna.