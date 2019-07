Podívejte se, jak bude vypadat Geraltův kůň v chystaném seriálu Zaklínač

Po skončení poslední série Hry o trůny se oči všech fanoušků fantasy seriálů upírají na adaptaci slavné románové pentalogie Zaklínač z pera Andrzeje Sapkowského.

Producenti serálu si tuto pozornost užívají a umějí s ní dokonale pracovat. V pečlivě naplánovaných intervalech trousí střípky informací z natáčení, a přestože seriál bude hotový až koncem roku, udržují divácké napětí na maximu.

Po nedávné ukázce oficiálního plakátu (viz náš starší článek) dnes vedoucí výroby Lauren S. Hissrichová představila veřejnosti i Zaklínačovu kobylu Klepnu (v angličtině se jmenuje Roach, v polštině Plotka).

*Squint and you'll see something else in this picture. Go ahead. Look hard.*