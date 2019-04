Seriál podle Zaklínače vyjde ještě letos, slibuje Netflix

Tak to alespoň uvádí internetová stránka Deadline s odvoláním na oficiální informace podané investorům. Vydání je naplánované na čtvrtý kvartál, což znamená období mezi začátkem října a koncem prosince. Vzhledem k tomu, že se aktuálně teprve v Maďarsku natáčí, tipovali bychom, že to bude až někdy v předvánočním období. Nechme se však překvapit.



Ještě připomeňme, že seriál bude vycházet přímo ze Sapkowského knih, nikoli z oblíbené videoherní adaptace. Titulní roli ztvární Henry Cavill,v další rolích pak uvidíme Annu Chalotraovou jako Yennefer, Freyu Allanovou jako Ciri, Jodhi Mayovou, známou například z Posledního mohykána, jako královnu Calanthe, Mimi Ndiweniovou jako Fringillu Vigo, Thericu Wilson-Readovou jako Sabrinu, Millie Bradyovou jako princeznu Renfri, Adama Levyho jako druida Myšilova, Björna Hlynur Haraldssona jako krále Eist a MyAnnu Buringovou jako Tissaia de Vries.

Okay, you got us: The enigmatic sorceress Yennefer will be played by Anya Chalotra. Then there's Ciri. From the court at Cintra: Queen Calanthe is Jodhi May. Fledgling sorceress Fringilla is played by Mimi Ndiweni. pic.twitter.com/0njcnyKTk2