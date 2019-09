První záběry ze hry podle seriálu Narcos příliš důvěry nebudí

Seriál Narcos, věnovaný životu drogového bosse Pabla Escobara, je jedním z nejzářivějších klenotů v nabídce společnosti Netflix a například ve filmové databázi ČSFD se může pochlubit hodnocením 94 % a titulem 6. nejlepší seriál všech dob. Není proto žádný div, že se ho konečně někdo pokusil adaptovat i do videoherní podoby.

Volba žánru padla na tahovou strategii, což nejen pro pamětníky klasické Jagged Alliance rozhodně dává smysl. Jenže společnost Kujo, která na hře pracuje, přes dlouholeté zkušenosti patří spíše k béčkovým tvůrcům. A na Narcos: Rise of the Cartels je to bohužel na první pohled vidět.

Na to, že hra má vyjít již ve třetím čtvrtletí, tedy prakticky každým okamžikem, vypadá její nový trailer dost amatérsky. Alespoň tedy co se grafiky týče, ta by totiž vypadala ošklivě už před deseti lety. Grafika ale naštěstí není vše, takže třeba z toho nakonec něco bude, přeci jen záběry ze samotné hry připomínají skvělý XCOM.

Ve hře si budete moci vybrat stranu, za kterou budete hrát a prožijete s ní události celé prvním série. Kromě PC hra vyjde i na PS4, Xbox One a Nintendo Switch.