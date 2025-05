V případě seriálu Fallout, který byl natočen na motivy slavné herní série, jsou kritici i diváci tentokrát ve shodě – první řada si na Rotten Tomatoes vybojovala 94 procent od kritiků a 92 procent od diváků. Seriál vidělo během prvních šestnácti dnů 65 milionů diváků, což z něj učinilo druhou druhý nejsledovanější pořad v historii platformy Prime – hned po Pán prstenů: Prsteny moci. V současnosti už sledovanost Falloutu přesáhla 100 milionů diváků.

Z natáčení druhé řady seriálu Fallout

Amazon tak prakticky okamžitě potvrdil druhou řadu a jak to vypadá, seriál tady s námi ještě nějakou dobu pobude.

„Když jsem podepsal smlouvu na seriál, měli jsme mít výchozí bod a oni mi dali konečný bod. A ten konečný bod se nezměnil, ale je to konečný bod páté, šesté série,“ řekl herec Aaron Moten (Maximus) během rozhovoru na Comic Conu Liverpool.

„Vždycky jsme věděli, že si s vývojem postav dáme na čas.“

Natáčení druhé řady právě skončilo, což herec Walton Goggins (Ghoul) oslavil strháním své masky z obličeje:

FALLOUT⚡️ @falloutonprime Achievement unlocked! Fallout Season 2 has wrapped production. https://t.co/cbLNCvLLRB oblíbit odpovědět

Na výsledek si ovšem ještě pár měsíců počkáme. Postprodukce první řady trvala zhruba 13 měsíců, druhé řady se tak zřejmě dočkáme až příští rok v červnu.

Seriál loni masivně zvýšil zájem o hry, zejména Fallout 76 a Fallout 4. Bethesda dříve naznačila, že Fallout je na pořadu dne až po The Elder Scrolls 6, nicméně objevily se už spekulace, že se pustí do vývoje dvou her zároveň.

Letos se také objevily informace, že se chystá remaster Falloutu 3, ale jeho vydání je taktéž vzdálené. Bethesda v dubnu vydala remaster The Elder Scrolls IV: Oblivion.