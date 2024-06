VIDEO: Seriál Arcane druhou sezonou skončí. Podívejte se na první trailer

The Last of Us sice vloni Arcane připravilo o titul nejlepší seriálové adaptace videohry všech dob, ale to nic nemění na tom, že i tak jde o mimořádně povedenou podívanou nejen pro fanoušky League of Legends (viz naše recenze). Její autoři z francouzského animátorského studia Fortiche (pod dohledem Riot Games) ovšem díky bohu neplánují příběh sesterského páru zlodějek Vi a Jinx zbytečně natahovat a uzavřou ho na konci druhé série, které bychom se měli dočkat ještě letos v listopadu.

Na jednu stranu je to škoda, protože Arcane byl extrémně zábavný, na druhou stranu je potřeba ocenit, že ani po obrovském úspěchu tvůrci neopustili svoji původní kreativní vizi.

Fanoušci fantasy světa Runterra ovšem nemusí smutnit, chystá se na ně spousta jiných seriálových i herních projektů, mluví se dokonce i o filmu. Na jejich oficiální představení si však musíme ještě počkat, zatím tak musíte vzít za vděk alespoň prvním trailerem na druhou řadu Arcane.