Brutálně těžký Sekiro je hit, za deset dnů prodal dva miliony kopií

Za pouhých deset dnů už se prodaly dva miliony kusů napříč všemi platformami, což je slušné číslo i vzhledem k předchozím hrám studia From Software.

Potlesku se Sekirovi dostalo i od kritiků, byť někteří z nich rozpoutali debatu, zda-li to tvůrci s obtížností přeci jen trochu nepřehnali.

My si to ovšem nemyslíme, jak můžete poznat z naší recenze. „Jakkoliv sérii soulsborne miluji, od šokující originality Demon´s Souls po tematickou hloubku Bloodborne, musím uznat, že žádná z těchto her se mi nedostala pod kůži a nelezla tolik na nervy jako Sekiro. Je to z velké míry díky nepopiratelně vyšší obtížnosti, která prakticky každého hráče donutila sáhnout si o něco hlouběji do sebe a na dno, než jsme byli dosud zvyklí,“ napsal náš expert na soulsike hry Martin.