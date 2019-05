Sekiro je terčem frustrace, ale i vtipů. Podívejte se na ty nejlepší

Už jsou to dva měsíce, co vyšel Sekiro, bez debaty jedna z nejdůležitějších her posledních let (viz naše recenze). Ne jen, že je skutečně zábavný a originální, ale především je extrémně obtížný.

A to často až vyloženě absurdně, viz například moment, kdy se na hlavního hrdinu z nebe jen tak z ničeho nic snese nepřítel (od hráčů dostal kvůli svému pokřiku přezdívku Woo Guy) a zabije ho. Jak ale můžete vypozorovat z reakcí překvapených hráčů, podle některých jde ze strany autorů o vynikající vtípek.



Také našeho redakčního experta Martina, který oplatinoval všechny předchozí „soulslike“ hry od From Software, Sekiro místy doháněl k slzám. Žádný div, že mnozí takový tlak nevydrželi. Například redaktor James Davenport z magazínu PC Gamer nedokázal porazit finálního bosse a tak sáhnul po cheatech a ještě o tom napsal článek.

U ortodoxních fanoušků však pro svůj zoufalý krok nenašel pochopení a schytal za to spoustu kritiky. Lidé začali zpochybňovat kompetenci nejen jeho, ale herních novinářů jako takových a James snad aby od té doby radši chodil kanály. Ad absurdum pak komentářový lynč svým ironickým tweetem dovedl jistý Fetusberry.

„Nepodvedl si jen hru, ale i sebe.



Nevyrostl si.

Nezlepšil ses.

Použil si zkratku a nezískal nic.

Tvoje vítězství je bezvýznamné.

Nic si neriskoval a nic nezískal.

Je smutné, že nepoznáš rozdíl.“

Fetusberry se nevysmíval ani tak samotnému novináři, jako spíše komunitě, která se bere přehnaně vážně. Z hlášky se proto stal rychle internetový mem, který si oblíbil celý herní svět. Viz například tento vtípek od autorů strategické série XCOM.

Pro některé elitní hráče však ani Sekiro nepředstavuje větší problém a tak si jeho hraní zpestřují dalšími výzvami. Například youtuber ATwerkingYoshi zahodil gamepad a hru dohrál pomocí bongo bubínků z Donkey Konga.

Jistý Tyrannicon se zase rozhodl, že všechny herní bosse porazí tím, že po nich bude házet peníze (což v jisté kombinaci vybavení dává docela slušné zranění). Chce tím ukázat, že hra obsahuje pay 2 win mechaniky (ano, tento vtip samozřejmě lépe vyzní v angličtině).

No a někdo také umístil na Pornhub video, při kterém se snaží ustát souboj s finálním bossem, zatímco ho jeho partnerka uspokojuje ústy. Ano, internetové pravidlo 34 opravdu nezná výjimek.

Ano, Sekiro nesmí chybět ani na Pornhubu.

Kategorií samou o sobě jsou pak uživatelské mody, kterými si hru můžete vylepšit na PC .

Můžete si tak dát svoji tvář na kostku tofu (odkaz na Resident Evila), nahradit hadího bose Lokomotivou Tomášem ze stejnojmenného seriálu pro děti, nebo se v případě smrti dívat na portrét Nicolase Cage.

Aby hra dostála svému podtitulu Shadows Die Twice, někdo vytvořil mód, při kterém všechny vaše nepřátele musíte zabít rovnou nadvakrát. Hra je tak ještě dvakrát těžší, což je prý velice vtipné.



A co vy? Bylo vám při hraní Sekira někdy do smíchu?