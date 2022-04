Sega hledá svůj svatý grál a chystá návrat ikonických herních hitů

O Fortnite, což je veleúspěšná battle royale od Epic Games, v níž do posledního přeživšího zápasí až stovka hráčů, píšeme hlavně ve spojitosti s právními spory či tím, jakou rekordní sumu hra právě vydělala. Fortnite už ovšem není jen hra. Je to vzor, kterému se snaží ostatní vydavatelství přiblížit. Svůj Fortnite hledají jako bájný svatý grál.

Řada vydavatelských domů už si při tom vylámala zuby a spousta jich ještě narazí. Zdroj stálých příjmů hledá i Sega, která svůj projekt označuje jako Super Game. Není to jedna konkrétní hra. Iniciativa zahrnuje víc projektů, které musí splňovat určitá kritéria: hra je mutiplatformní, dostupná ve více jazycích, vyjde současně po celém světě a je to hra s vysokým rozpočtem.

Bloomberg ve spojitosti se Super Game hovoří o Fortnite jako vzoru a zmiňuje free 2 play aspekt a různé doplňky a události, které hráče podněcují k nákupu. Stejné médium nyní přichází s odhalením, že se Sega chystá vzkřísit své hity Crazy Taxi a Jet Set Radio.

Obě hry pocházejí z éry Dreamcastu, což byla skvělá mašina, která má dodnes řadu fanoušků. Zároveň je třeba říci, že po prodejní stránce nenaplnila očekávání, a byla to tak poslední konzole od Segy. Jet Set Radio z roku 2000 je stylová akce na kolečkových bruslích s kreslením graffiti. Crazy Taxi z roku 1999 je druhá nejprodávanější hra na Dreamcastu a hráči se v ní stali šíleným taxikářem, který musí dopravit zákazníky co nejrychleji na místo určení.

Tehdy jsme chválili inovativní gameplay i grafiku, nicméně herní svět se za více než dvacet let dramaticky proměnil. U Crazy Taxi stojí za to první dva díly, pak už šla kvalita dolů, respektive takto, pár let staré mobilní spin-offy nestojí za řeč. Bude to chtít víc než jen zopakovat staré triky.

A pak je tu samozřejmě obava, co se ze Super Game vyklube. Například ve free 2 play akčním RPG Phantasy Star Online 2 hráči neutrácejí tolik, kolik by si Sega představovala a chce to podle Bloombergu agresivněji řešit v nadcházejících titulech. Příležitosti vidí i v cloudu a NFT. Musíme zůstat ostražití, byť nebudeme zastírat, že na Crazy Taxi vznikající se slušným rozpočtem jsme celkem zvědavi.