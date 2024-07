Vývoj nadějné české hry Secret of the Deep byl pozastaven, hledá se investor

Českému hernímu průmyslu se daří a i budoucnost vypadá růžově. Vedle obřích pokračování zavedených značek jako Kingdom Come: Deliverance, Factorio nebo Arma, u kterých se očekávají milionové prodeje, u nás vzniká i spousta menších, nezávislých projektů. Namátkou například Scarlett Dear Inn, Mashinky nebo Phonopolis mají díky své originalitě šanci oslovit celý svět. Bohužel, k těmto potenciálním hitům se nepřipojí akční RPG Secret of the Deep od studia Esanti Games. Nebo alespoň rozhodně ne v nejbližší době. Po odchodu klíčového investora byly totiž veškeré práce na projektu pozastaveny.

„Tento krok je způsoben výhradně finančními problémy,“ přiznávají napřímo autoři ve svém prohlášení s tím, že žádného nového se jim bohužel nepodařilo sehnat. Je to smutné obzvláště proto, že na dubnové výstavě Comic Con už byla prezentována hratelná verze, která brzy měla na Steamu vstoupit do předběžného přístupu.

Projekt je zakonzervován a pokud by se podařily najít finance, může vývoj pokračovat. Vzhledem k tomu, jak rychle se celé odvětví technologicky vyvíjí, ovšem ve stavu hibernace nemůže zůstat dlouho.

Secet of the Deep měl být „akční adventurou s unikátní kombinací RPG prvků, hack’n’slash soubojů, hospodaření se zdroji a poutavým příběhem.“ Podle popisu trochu připomínal Gothic, což je na jednu stranu veliká pochvala, na druhou stranu ale tak trochu i polibek smrti. Autoři původního Gothicu totiž nedávno také zkrachovali (viz náš článek).