Myslím to vážně. Studio chce oživit zrušenou dračí exkluzivitu Scaleboud

Microsoft před pěti lety zrušil vývoj RPG Scalebound, které pro něj kutilo studio PlatinumGames (Bayonetta, Nier: Automata, Astral Chain). Hra byla zasazena do fantasy světa, v němž jsme se kromě hlavního lidského hrdiny měli chopit i ovládání draka.

Viceprezident studia Hideki Kamiya se netají tím, že by se rád pobavil s Microsoftem ohledně vzkříšení projektu. V nedávném rozhovoru s IGN Japan přímo vyzval Phila Spencera, šéfa divize Xbox, aby do toho „šli společně“.

Kamiya nyní v rozhovoru s VGC prozradil, že by rád projekt dotáhl do konce. „Je to opravdu zvláštní, protože, abych byl upřímný, od doby, kdy projekt skončil, jsem poskytl mnoho rozhovorů a mám pocit, že jsem mnohokrát řekl, že bych byl rád, kdybych ho mohl oživit,“ řekl. „Ne, není to vtip: myslím to naprosto vážně,“ dodal.

Zda už nějaká jednání s Microsoftem proběhla nebo probíhají, odmítl Kamiya komentovat. „Nemohu nic potvrdit ani vyvrátit, ale je možné, že s Microsoftem jednáme. Ale také bychom mohli jednat s Nintendem, Sony, Capcomem, Konami nebo s kýmkoli jiným,“ řekl.

Phil Spencer v roce 2020 řekl, že mezi Microsoftem a PlatinumGames nepanuje zlá krev, oživení Scaleboundu ovšem nebylo na pořadu dne. Uvidíme, zda se od té doby něco změnilo. Práva na značku vlastní Microsoft.