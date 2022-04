Aby dokončil sbírku, utratil 35 tisíc za zvláštní hru o česání pejsků

Sběratelství je krásný koníček, ovšem při pohledu zvenčí působí často poněkud podivínsky. Záleží samozřejmě na tom, co sbíráte. Zatímco knihovna zaplněná kompletním vydáním díla Jeana-Paula Sartra v pevné vazbě vám nejspíš před návštěvami zajistí auru intelektuála, kolekce uschlých penisů zvířat z Islandu (což vážně existuje) už ve většina lidí vzbudí spíš rozpaky.

Takto vypadala Galdiova sbírka před zakoupením poslední Barbie hry.

Sbírat videohry, obzvláště s omezením na jednu jedinou platformu, z tohoto pohledu patří mezi ty konvenčnější vášně. Jsou nenáročné na skladování, snadno katalogizovatelné, existuje jich konečné množství, jejich hodnota v čase může už jen růst a především s ní lze užít spousty zábavy,

Brazilský uživatel Redditu vystupující pod přezdívkou Galdius propadl populární herní konzoli Nintendo 3DS a rozhodl se posbírat všechny hry, které pro ni oficiálně vyšly na území Severní Ameriky. Tato poslední podmínka ho sice ušetřila od náročného shánění bizarní asijské produkce, která se na západní trhy vůbec nedostala, na druhou stranu se kvůli ní teď musel pořádně plácnout přes kapsu. Do dokončení celé sbírky, která čítá celkem 419 titulů, mu chyběla poslední hra.

Jestli je hra zábavná nebo ne, neposoudíme, na internetu je příliš málo ohlasů.

Tou ovšem nebylo žádné hardcore niche RPG pro úzké publikum herních fajnšmekrů, jak by se asi dalo čekat, ale naopak hra, nesoucí jméno jedné z nejpopulárnějších dětských hraček vůbec, panenky Barbie.

„Zbrusu nová, zábavná a poutavá hra, která hráčům umožňuje vybrat si štěně z jedné ze šesti rozkošných ras, pak ho ošetřovat, cvičit a oblékat. Nakonec ho hráči předvedou na báječné taneční show, přehlídce a focení,“ píše se v oficiálním popisku hry Barbie Groom and Glam Pups, která je určena pro děti od tří let. Nezní to něco, čím by chtěl dospělý muž trávit svůj volný čas, přesto za ni Galdius utratil 1 600 dolarů, tedy bezmála 36 tisíc korun. A to ještě bez poštovného.

Kdyby se býval spokojil s evropskou verzí, mohl ji sehnat i za méně než desetinu, například na Aukru se před necelými dvěma roky neprodala za 2 750 korun v perfektním stavu,

Jeho sbírka je nyní kompletní, ovšem jen dočasně. I když má 3DS svůj životní cyklus dávno za sebou, chystá se ještě vydání minimálně jedné hry. Kdy ovšem pokračování řežby Andro Dunos nakonec vyjde v krabičkové podobě, není známé. Aspoň že si teď Galdius může krátit čekání drezurou virtuálních bišonků.

Mimochodem, pokud vás zajímá, jak vypadá největší sbírka her na světě, tak držitelem světového rekordu je Američan Antonio Monteiro. Celkem jich má ve svém domově přes dvacet tisíc (psali jsme tady).