Saviors of Uldum je nová expanze Hearthstone, vyjde začátkem srpna

Představení nové expanze se tentokrát neslo v duchu klipu jako vystřiženého z osmdesátých let. To se povedlo. Příběhově Saviors of Uldum přímo navazuje na dubnovou expanzi Rise of Shadows.

Hlavní padouch Arch-Villain Rafaam se i se svojí partičkou přesune z magického města Dalaran na jih do Uldumu. Místa plného pokladů a mumií. Naštěstí je tu League of Explorers, tedy i Reno, Elise, Brann a Sir Finley. Hrdinové, které dobře známe z jedné z minulých expanzí.

Nové klíčové slovo se jmenuje Reborn. Funguje tak, že když minion poprvé zemře, vrátí se zpět, ale jen s jedním životem. K vidění byla warriorská karta Restless Mummy, jejíž vyložení stojí 4 many a má hodnoty 3/2 s klíčovými slovy Rush a Reborn. To znamená, že po vyložení na hrací desku rovnou zaútočí na miniona, a když zemře, vrátí se zpět a může zaútočit na nějakého miniona ještě jednou.

Plagues jsou kouzla, která mají v repertoáru pouze Priest, Shaman, Warrior, Warlock a Rogue. Týkají se všech minionů na stole. Předvedena byla priestovská Plague of Death, která za devět many dá všem minionů Silence, poté je zničí.

Hearthstone: Saviors of Uldum Hearthstone: Saviors of Uldum

A návrat hlásí úkoly spjaté s povoláními. Například druidský quest má podmínku, že je třeba čtyřikrát ukončit kolo s využitím veškeré many. Odměnou je pasivní Hero Power, která říká, že na kartách s Choose One nyní platí oba efekty. Kdo se do hry přihlásí během devadesáti dní po vydání, získá jeden náhodný quest zdarma.

Hearthstone: Saviors of Uldum Hearthstone: Saviors of Uldum

Vrací se i známé mechanismy v nové podobě. Například mágovská Puzzle Box of Yogg-Saron stojí deset many a při zahrání kouzlí deset náhodných kouzel na náhodné cíle. Solo Adventure Saviors of Uldum vyjde během září.

Prozatím odhalené karty jsou k vidění na oficiálních stránkách.