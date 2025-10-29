Budoucnost her podle šéfa Microsoftu: dobré marže a být všude

Ondřej Zach
  11:56
CEO Microsoftu Satya Nadella chce, aby hry z vlastní stáje byly dostupné na všech platformách. Zároveň nevnímá počítače a konzole jako dvě odlišné věci.
Satya Nadella

Satya Nadella | foto: Microsoft

PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S
Nahoře Xbox Series S, dole Switch
Perfect Dark
Perfect Dark
33 fotografií

Microsoft se po koupi vydavatelství Activision Blizzard stal největším herním vydavatelem na trhu. Xboxové divizi se přesto v posledních letech příliš nedaří – konzole Xbox Series X/S se neprodávají dobře a růst předplatného Game Pass se zastavil.

Finanční ředitelka Amy Hoodová navíc podle Bloombergu stanovila herní divizi v roce 2023 nerealistické cíle ziskovosti, které výrazně přesahovaly průměr v tomto odvětví. Nakonec to vedlo k masivnímu propouštění a rušení projektů. Microsoft nedávno výrazně zdražil i své herní předplatné Game Pass. Zároveň postupně vydává hry ze své stáje i na dalších platformách, zejména PlayStationu 5, kde se jim daří skvěle.

Zatímco prodeje PlayStationu 5 (vlevo) jsou skvělé, Xboxu Series X a Xbox Series S se příliš nedaří.

Na nezájem si nemůže stěžovat ani Nintendo se svým Switchem, respektive Switchem 2, který se začal prodávat letos.

Odpověď na to, jak Microsoft vidí svoji herní budoucnost, nastínil sám CEO Satya Nadella v rozhovoru s TBPN.

„Pokud jako odvětví nebudeme pokračovat v inovacích v tom, jak vyrábíme, co vyrábíme, jak přemýšlíme o distribuci, o ekonomickém modelu – nejlepší způsob, jak inovovat, je mít dobré marže, protože to je způsob, jak můžete vše financovat,“ říká.

Perfect Dark
Perfect Dark

Perfect Dark je jedním ze zrušených projektů.

„Nejdůležitější je, že obchodní model her musí být takový, že budeme muset možná vymyslet i nějaká nová interaktivní média. Koneckonců, konkurencí her nejsou jiné hry, ale krátká videa,“ zamýšlí se. Těžko říct, co mají být ona nová interaktivní média. Zároveň už jako Nintendo před lety přiznává, že konkurencí nejsou jiné herní platformy, ale sociální sítě a streamovací služby, které ukusují čas uživatelů.

Windows a Steamu se podle Nadelly podařilo vytvořit obrovský trh. „Takže pro nás je způsob, jakým přemýšlíme o hrách, následující: po koupi Activisionu jsme nyní největším vydavatelem, a proto chceme být opravdu skvělým vydavatelem, a přistupovat k tomu, jako jsme to udělali s Office. Budeme všude, na každé platformě. Chceme zajistit, ať už jde o konzole, PC, mobilní zařízení, cloudové hraní nebo televizi, že si hráči budou hry užívat všude.“

Nový Game Pass
Call of Duty: Black Ops 6

Microsoft přepracoval a výrazně zdražil předplatné Game Pass. Na vině má být loňské Call of Duty, na němž měl vydáním v předplatném tratit velké peníze.

Zamyslel se také nad budoucností PC a konzolí: „Chceme také inovovat systémovou stránku konzolí a PC. Je to trochu legrační, protože lidé vnímají konzole a PC jako dvě odlišné věci. Konzoli jsme vyvinuli, protože jsme chtěli vytvořit lepší PC, které by bylo vhodné pro hraní her. Takže bych rád přehodnotil některé z těchto konvenčních názorů. Ale nakonec konzole nabízí zážitek, který nemá obdoby. Poskytuje bezkonkurenční výkon, který posouvá systém vpřed. Takže se opravdu těším na další konzoli a další PC hry.“

Tímto vyjádřením jen podpořil spekulace, že nadcházející konzole Xbox, které by měla vyjít v roce 2027, bude PC. Myšlenka je taková, že tato konzole přehraje konzolové verze her, zároveň ovšem nabídne propojení s dalšími platformami, jakou jsou Steam či Epic.

ROG Xbox Ally / Ally X
ROG Xbox Ally / Ally X

Microsoft si aktuálně testuje trh s počítačovými handheldy Xbox Ally, jejichž používání má usnadnit xboxová nadstavba. Určen je však výhradně pro hraní PC verzí her, konzolové nepřehraje.

„Konzole nové generace bude velmi prémiovým, špičkovým a pečlivě připraveným zážitkem. Některé z našich myšlenek se začínají projevovat v tomto handheldu (Xbox Ally X – pozn. red.), ale nechci prozrazovat vše,“ nechala se nedávno slyšet Sarah Bondová, prezidentka Xboxu, která považuje vydávání exkluzivit za „přežitek“.

