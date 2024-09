Vývojáři zcenzurovali tetování fotbalové hvězdy, bojí se žalob

Dnes oficiálně vychází nový díl fotbalové série EA Sports FC, ještě donedávna známé pod názvem FIFA. Žádnou zásadní novinku od hry nelze očekávat, i tak s jistotou půjde o jednu z nejprodávanějších her roku.

Fotbalista Jadon Sancho má na pravé ruce vytetované Simpsonovy a ježka Sonica.

A vlastně proč ne, minimálně po grafické stránce už prakticky není co vylepšovat a na první pohled je těžké hru odlišit od skutečného televizního vysílání. Však si také vývojáři dávají spoustu práce a snaží se aspoň ty nejznámější hvězdy vymodelovat do maximálních detailů. A to až takových, že to přináší nečekané problémy.

Potetovaný britský útočník Jadon Sancho se proto ve hře objeví bez svého výrazného tetování na pravé ruce. Ve skutečnosti tam má zvěčněné postavičky ze seriálu Simpsonovi a také videoherního hrdinu ježka Sonica, v EA Sports FC ovšem má místo nich jen jakýsi abstraktní obrazec. Vydavatelství Electronic Arts se totiž nejspíš bojí, že by za zobrazení ikonických postaviček mohlo být žalováno majiteli autorských práv. Rychlonohý křídelník, který od této sezony obléká dres londýnské Chelsea, je přitom na věrnost svého zobrazení ve hře háklivý, už v minulých ročnících si například postěžoval, že vývojáři nedokázali dostatečně trefit jeho účes.

Místo detailních psotaviček má Sancho ve hře jen abstraktně vyvedený „rukáv“.

V Electronic Arts ale možná zvolili až příliš zbabělý přístup. Nebylo by to poprvé, co by kvůli virtuálnímu tetování vznikl soudní sport, všechny dosavadní však vyhráli vývojáři. Například společnost Solid Oak Sketches, která vlastní práva na tetování basketbalových hvězd LeBrona Jamese, Kenyona Martina a Erica Bledsoea zažalovala kvůli podobnému problému Take 2 za hru NBA 2K16. Právníci 2K tehdy spor vyhráli, soudce žalobu odmítl s tím, že se tetování objevují jen na zlomku z celkového počtu hráčů (3 ze 400), jsou zmenšená na přibližně 4 až 10 procent skutečné velikosti a navíc nejsou během rychlé hry pořádně vidět.

Na druhou stranu je možné, že v EA jednoduše nechtějí své právníky zatěžovat kvůli takové drobnosti, přece jen si fiktivního tetování drtivá většina hráčů stejně ani nevšimne.