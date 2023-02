Rusové chtějí měnit herní průmysl. Patriotismus místo LGBT a mikrotransakcí

Rusko se kvůli rozpoutání války na Ukrajině ocitlo pod tlakem západních sankcí, které zasáhly praktické každé odvětví průmyslu, ten herní nevyjímaje. Tamní hráči mají dnes oficiálně omezený přístup k herním novinkám, službám i hardwaru, na druhou stranu i díky legalizaci pirátství tamní scéna zatím ještě žije.

Hra The Last of Us se v Rusku nelíbí. Schválně co budou říkat na seriál.

Ruští politici jsou si však vědomi jak důležitým zdrojem zábavy pro mladé generace dnes videohry jsou, a tak chtějí západní produkci nahradit tou domácí. Teoreticky to měli vymyšlené hezky, ale na tvorbu „ruských Electronic Arts“ ani státem vyvinutého 3D enginu se ve válečnou mašinérií ždímané ekonomice peníze jednoduše nenašly (více viz náš článek).

To ovšem neznamená, že by odpovědní politici na své ambiciozní plány zcela rezignovali. Vláda země pověřila generální prokuraturu a příslušná ministerstva, aby ruské děti „ochránila před negativním vlivem západních her.“

Do nich prý bývají nenápadně vložené „vsuvky,“ které podprahově ovlivňují myšlení hráčů. Jaký nechtěný vliv by to asi mohl být, napovídá například nedávná debata o zákazu LGBT pozitivních her, jako třeba The Last of Us nebo Apex Legends (viz náš článek). Vadí pak i skryté mechanismy nabádající hráče k utrácení pomocí mikrotransakcí, v tomto ohledu ovšem není Rusko osamoceno, podobné snahy už se uplatňují například v zemích Beneluxu.

I v Rusku umějí dělat hry.

Zabránit by tomu měla lepší indexace v vydávaných her, které by byly individuálně posuzovány jako mládeži vhodné a zbytek jednoduše zakázán. Ne každý má ovšem pro takový restriktivní přístup pochopení.

Například šéf Komise pro právní podporu digitální ekonomiky Alexander Žuravlev podle deníku Kommersant argumentuje, že podobný systém fungoval v Číně a tam ho teď zmírňují. Alexander Malachov, ředitel Centra pro strategický výzkum, je pak ještě pragmatičtější: „Vytvoření seznamu správných a špatných her ani zavedení dalších omezení stejně nedonutí lidi hrát ruské vlastenecké produkty. Žádné takové totiž ještě nejsou.“

Něco na tom bude, ruská herní scéna vzhledem k velikosti země není nijak výjimečně silná. Z těch známějších titulů vzniklých v Rusku můžeme jmenovat například Tetris, War Thunder, Heroes of Might and Magic 5, Pathologic, Pathfinder, Escape from Tarkov nebo vznikající Atom Hearts (viz náš článek). Paradoxně napadení Ukrajinci jsou v tomto ohledu daleko silnější, z jejich země pochází světově proslulé hity jako Metro, S.T.A.L.K.E.R. nebo série detektivek o Sherlocku Holmesovi.