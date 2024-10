Rusko se chystá zakázat komunikační platformu Discord

Aplikaci Discord používá každý měsíc zhruba 150 milionů uživatelů, z toho zhruba 4 % jsou lidé pobývající na území Ruska. Ti by si však nyní měli rychle hledat nějakou alternativní metodu komunikace, protože vše naznačuje, že tam bude tato platforma zakázaná.

Discord je využíván nejen pro hraní, ale i pro komunikaci s technickou podporou.

Nezávislý deník Kommersant si povšiml, že jen od 20. září bylo ze strany regulačního úřadu Roskomnadzor zaevidováno pět upozornění na porušení zákona, každé z nich prý samo o sobě má dostatečnou váhu pro to, aby kvůli němu mohla být služba zcela zakázána.

Ptáte se, proč by bezpečnostním složkám měl vadit zrovna komunikátor zaměřený na hráče videoher? Inu kromě „pařanů“ ho s oblibou využívají IT experti obecně a také obchodníci s kryptoměnami, které by stát rád více reguloval, v červenci byl například přijatý zákon, který „těžařům“ ukládá povinnost hlásit příjmy a zcela zakazuje reklamu na jejich služby.

Zákaz Discordu tak může být dalším krokem v zajištění „digitální suverenity“, po níž Putin volá od té doby, co se kvůli invazi na Ukrajinu jeho země ocitla pod západními sankcemi.