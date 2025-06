Populární hra končí s pořádáním „oslav hrdosti“. Jsou prý cestou ke krachu

Červen je měsícem hrdosti, který je věnován oslavám a připomínce sexuálních menšin. Všimli jste si? Pokud vás tato problematika nijak zvláště nezajímá, tak patrně ne. A těžko se divit. Zatímco dříve se na nás valily pestrobarevné vlajky ze všech stran, nálada ve společnosti se natolik změnila, že se k tomuto (snad až zbytečně ožehavému) tématu lidských práv už veřejně vyjadřuje jen málokdo.

Etický korporát? Nic takového neexistuje, jen bezobsažná gesta, co nic nestojí.

Tato situace se samozřejmě odrazila i v herním světě. Ano, i letos si samozřejmě můžete zdarma stáhnou jedinou „drahou“ transgender hru Tell Me Why (viz náš článek), ale jinak se v této souvislosti neděje skoro nic. Třeba taková Bethesda si roky pravidelně „přebarvovala“ svá loga na sociálních sítích na duhovo, aby tak ukázala, jak moc progresivně smýšlející firmou je (tedy samozřejmě až na její blízkovýchodní pobočku, kde by to mohlo výrazněji poškodit její ekonomické zájmy), letos ale nula nic.

Ještě křiklavější případ všeobecného příklonu ke konzervativním hodnotám pak předvedli vývojáři nesmrtelné onlinovky RuneScape. Ta už je v provozu bezmála čtvrtstoletí a i když se nikdy nestala takovým fenoménem, jako známější World of Warcraft, stále pravidelně láká tisíce lidí denně. Jedním z hlavních důvodů pro to je i velmi přátelská komunita, jejíž členové se sice dokážou do krve pohádat o úplné malichernosti, celkově ale mezi nimi panuje spiklenectví, které v toxickém prostředí mainstreamových her nenajdete.

RuneScape už je v provozu déle než World of Warcraft.

V posledních letech bylo pravidlem, že se vývojáři RuneScape v červnu připojovali k oslavám a nabízeli k tomu hráčům tematický obsah. Nešlo o nic zásadního, pár speciálních předmětů či úkolů s omezenou dobou platnosti, jejichž skromný výdělek šel na dobročinné LGBTQ+ aktivity. Nic zásadního, co by výrazněji odčerpávalo vývojářské prostředky od důležitějších věcí, spíše jen vyjádření postoje a snaha ukázat, na které straně pomyslného konfliktu vývojáři stojí.

RuneScape @RuneScape Hope you're having a wonderful Pride Month so far, 'Scapers! 🌈 https://t.co/OYO1FsVa2D oblíbit odpovědět

Tomu je ale konec, letos žádnou „oslavu hrdosti“ v RuneScape nenajdete. Oficiální kanály společnosti Jagex tuto skutečnost zprvu nijak nekomentovaly, portál Pink News ale zveřejnil komentáře anonymních zaměstnanců, podle nichž šlo o rozhodnutí ředitele Jona Bellamyho.

„Chci, aby bylo jasné, že je to mé rozhodnutí. Jen já jsem za to plně zodpovědný,“ vysvětlil prý svým podřízeným v interním komunikačním systému, proč se tradiční akce ruší i přes to, že takřka vše již bylo hotové. Neobměkčilo ho ani to, že lidé nabízeli, že všechny zbývající práce dodělají ve svém volnu.

Někteří zrušení oslav hrdosti vítají, někteří si naopak z autorů dělají srandu. Například jim navrhují, aby ze hry odstranili příliš barevné boty.

Proč? Vysvětlení je pragmatické: „Skutečný svět, ve které se nacházíme, se mění. Je stále divnější, znepokojivější a méně morální, řekl bych. Hry a celá studia končí kvůli obsahu, který je vnímán jako ‚woke‘. Kyvadlo se vychyluje zpět způsobem, který jsme nečekali.“

Z byznysového pohledu je rozhodnutí pochopitelné, z morálního hlediska už ovšem méně. Působí to totiž, jako by všechny dosavadní kroky společnosti nebyly upřímné, protože všechny hlasitě vzývané hodnoty šly okamžitě do pekel, sotva se korouhvička natočila jiným směrem.

Ne tedy, že by si dosud autoři za své postoje dočkali jen potlesku, naopak, kritika tu byla vždy. A je samozřejmě i teď, jen z druhé strany názorového spektra. Lidé jim vyčítají, že ustoupili internetové šikaně od lidí, kteří stejně nikdy nebyli jejich fanoušky. Odlehčenou formou protestu pak ukazují, jaké další kroky by do RuneScape mohly brzy přidat třeba kouzelné boty, po jejichž nasazení přestane být nositel gay či „narovnat“ všechny zbraně se zahnutou čepelí.

Jestli se toto názorové chameleonství vyplatí, ukáže až čas, s největší pravděpodobností se ale nic zásadního nestane. Stejně jako se na číslech výrazněji nepodepsala dřívější podpora „jinosexuálů“, nedá se předpokládat, že by způsobilo výraznější vlny její ukončení.