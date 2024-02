Chcete udělat hru, ale nevíte jak na to? Zkuste zdarma nástroj RPG Maker

Výroba her vyžaduje znalosti v mnoha oborech, ať už uměleckých nebo ryze technických. Mnoho lidí tak v hlavě nosí nějaký nápad a poté hledá lidi, kteří jim ho pomohou realizovat, ne vždy se to ovšem podaří. Softwarový nástroj RPG Maker je určený přesně pro takové samotáře, kteří mají zajímavou vizi ovšem neumí dostatečně programovat ani vytvářet grafiku na to, aby mohli vytvořit celou hru sami.

Nyní je jeho starší verze s podtitulem XP dočasně k mání zcela zdarma, čímž padá jedna z posledních překážek, které vám snad brání si nějakou tu hru sami zkusit vytvořit. Název sice vysloveně zmiňuje RPG, možností využití je ale daleko více, viz například slavná, cenami ověnčená „artovka“ To The Moon, která byla s jeho pomocí celá vytvořena.

Jde o starší verzi z roku 2005, což přináší jistá technická omezení, například maximální rozlišení her na 640x480, jako první krok k přičichnutí ke game designu ovšem je ale dostatečný. Naučíte se díky němu základy level designu, skriptování nebo správné dávkování příběhu, což jsou věci, které můžete následně využít i v dalších, technicky sofistikovanějších nástrojích.

RPG Maker XP je k mání zdarma na Steamu (odkaz), po přidání už vám zůstane v knihovně napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do 19. února sedmi hodin večer. Pokud zatoužíte i po novějších verzích, jsou ve stejném obchodě k dispozici s výraznou slevou.