Podle Vávry žijeme v době extrémních výkyvů. „Dřív tu byl přehnaný liberalismus – všechno se cenzurovalo, všechno, co zavánělo konzervatismem, bylo automaticky špatně. Teď se ale kyvadlo přehouplo opačným směrem, podívejte se na USA. A ani jeden extrém není dobrý.“

Za největší problém považuje autocenzuru a atmosféru strachu. „Jako by si nikdo netroufl říct, že něco už je moc. Každý, kdo se ozval, bývá okamžitě onálepkován. Tohle je toxické prostředí.“

Inkluze podle kontextu, ne tabulek

Daniel Vávra se hned na úvod pochlubil, že jeho hru Kingdom Come: Deliverance 2 si už zakoupily téměř tři miliony lidí. Už se mu prý v hlavě rodí další scénáře, ale odmítl prozradit, jestli půjde o třetí díl oblíbené série, která se odehrává v Čechách na začátku 15. století.

Tvůrce hry následně popsal, jak druhý díl Kingdom Come vznikal. Nejprve zásadně odmítl, že by podléhal tlakům na povinnou diverzitu. „Nikdo za námi nepřišel s tabulkou, kolik máme mít menšin. Ale máme tam třeba černocha na Zikmundově dvoře. V Čechách tehdy byli i Romové, Maďaři, Němci. I ty tam máme. Všechno muselo dávat historický smysl.“

Připomněl i kontroverzi ohledně homosexuálních vztahů v jedné z dějových linií hry. „Když jsme do hry přidali možnost homosexuálního vztahu, nadávali nám konzervativci. Když jsme ukázali, že ve středověku za to hrozily tresty, nadávali zase progresivci, liberálové.“

Vávra se však distancoval od nálepek, že je proruský nebo extremistický. „Jsem centrista. Kritizuju extrémy – jednou je to wokismus, jindy přehnaný konzervatismus.“

Tím Vávra rozpoutal „smršť“ otázek moderátora Rozstřelu Vladimíra Vokála, kterého zajímalo, zda se do hry nějak zásadně promítly současné kulturní války. Vávra odpověděl, že se jim chtěli tvůrci vyhnout.

Podle něj totiž nemají být hry nástrojem ideologie. V té době přitom probíhal na našem území „kulturní“ či identitární konflikt mezi českým a německým elementem. „Ukazujeme svět takový, jaký byl. A vztahy mezi Čechy a Němci ve 14. století rozhodně nebyly idylické. Češi nesnášeli Němce, a naopak. Máme to doložené historickými prameny.“

Cenzura a kritika dotací

Vávra tvrdí, že i v České republice se svoboda slova omezuje. „Zcenzurované weby, rozsudky za šíření dezinformací, zákon o pomáhání cizí moci, na který si stěžují i ústavní právníci. Tohle je reálná hrozba. Novináři by na to měli upozorňovat jako první, přitom ho mnozí podporují.“

Evropské nařízení o digitálních službách (DSA) podle něj otevírá dveře politicky motivované cenzuře. „Ukazuje se, že se použilo třeba v Rumunsku. Ve Francii je prezidentská kandidátka odstavována od voleb. Tohle se za posledních 60 let v Evropě nedělo.“

Na dotace pro herní průmysl se dívá kreativní ředitel Warhorse Studios skepticky. „Vláda rozdává drobky a ještě hrozí, že se bude rozhodovat podle známostí. Herní průmysl u nás rostl bez dotací – díky talentu lidí, ne díky státu.“

Namísto finanční podpory by podle něj víc pomohla změna vzdělávání. „Potřebujeme školy zaměřené na 3D grafiku, animaci, vývoj her. Jenže my místo toho hledáme důvody, proč to nejde.“

I proto podle Vávry chybí v Česku mladí tvůrci. „Kde jsou dnešní třicátníci s vlastními nápady? Velkou hrou? Pořád to táhnou lidi jako já nebo Marek Španěl. Potřebujeme novou krev.“

Podle něj mají české a východoevropské hry specifický rukopis. „Děláme techničtější, realističtější hry. V Americe se věci víc zjednodušují a stylizují. U nás je to poctivější, vychází to z osmdesátek a jiného kulturního základu.“