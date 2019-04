Manželé Romerovi spolupracují s vydavatelstvím Paradox na strategické hře

Když se řekne jméno John Romero, většině hráčů se automaticky vybaví hry Doom, Wolfenstein 3D nebo Quake. Tedy rychlé a brutální střílečky, jejichž hráči musí spoléhat především na reflexy.

Vydavatelství Paradox je zase známé především svými historickými hardcore strategiemi, u nichž můžete strávit stovky hodin prakticky jen zíráním do mapy. Spojení těchto dvou na první pohled opačných pólů herního světa vypadá jako šílený nápad, ale přesně to se ve skutečnosti děje.



Romero spolu se svojí ženou Brandou, kerá je podepsána pod prvními díly Jagged Alliance nebo Wizardry 8, totiž oznámili, že pro Paradox chystají strategickou hru. Žádné bližší detaily bohužel uvedeny nebyly a slavní manželé nás plánují napínat až do červnové E3.

Tohle je tak divoké, že se raději ani nebudu pokoušet spekulovat, o co by vůbec mělo jít.

