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Návrat legendy. Atari oživuje stavění zábavního parku RollerCoaster Tycoon

Ondřej Zach
  11:10
Ve hře RollerCoaster Tycoon Wonderworks budete stavět a provozovat svůj zábavní park snů. A také sledovat návštěvníky, jak nemohou najít toalety, protože jste je všechny smazali.

Značka RollerCoaster Tycoon kralovala na přelomu století, a ačkoli vyšlo hned několik řadových dílů a spin-offů, své původní slávy už nikdy znovu nedosáhla.

RollerCoaster Tycoon Wonderworks
RollerCoaster Tycoon Wonderworks
RollerCoaster Tycoon Wonderworks
RollerCoaster Tycoon Wonderworks
19 fotografií

Aktuálně byl v rámci herního svátku Gamescom oznámen nový díl s podtitulem Wonderworks, který je zajímavý hned z několika důvodů. Po příšerném RollerCoaster Tycoon World je to po deseti letech další řadový díl a trochu slibně zní, že ho kutí studio Springloaded. Tedy tvůrci oceňovaného nezávislého hitu Let’s Build a Zoo. Co naopak trochu zklame, je grafické zpracování.

RollerCoaster Tycoon Wonderworks chce samozřejmě navázat na své slavné díly, hráči se tak chopí nejenom návrhu parku, ale i najímání personálu, obchodní strategie a postupného rozšiřování.

RollerCoaster Tycoon Wonderworks
RollerCoaster Tycoon Wonderworks

Návrh horských drah by měl být intuitivní (ale to v tomto žánru tvrdí každý), u atrakcí půjde nastavovat různé parametry, jako je délka trvání či zrychlení. Atrakcí bude víc než šedesát.

„Když to s kreativitou přeženete, vaše atrakce se může rozletět po celém parku a zanechat za sebou jen spoušť. A když už tady dochází k poruchám, věci se jen tak nerozbijí – rovnou se rozpadnou na kusy. Všechno to šílenství může vést ke zraněním, a dokonce i k úmrtím, což většinou byznysu zrovna neprospívá. Ale ne vždycky,“ lákají tvůrci.

RollerCoaster Tycoon Wonderworks
RollerCoaster Tycoon Wonderworks

RollerCoaster Tycoon Wonderworks vyjde ještě během letoška v předběžném přístupu na Steamu za 600 korun, v němž pobude zhruba rok. K dispozici mají být dva parky se všemi základními herními mechanismy. Odemknout vše má zabrat šest hodin. Plná verze má obsahovat minimálně šest dalších parků.

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