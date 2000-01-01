náhledy
Tento týden můžete zdarma získat naprostou herní klasiku, a to to strategii RollerCoaster Tycoon 3, v níž stavíte a spravujete svůj zábavní park. Přidat si můžete necelé dva roky starou 2D hopsačku s ručně kreslenou grafikou.
Autor: Frontier Developments
RollerCoaster Tycoon 3 je sice hra původem z roku 2004, nicméně před šesti lety vyšel remaster v podobě kompletní edice, který ji přizpůsobil modernímu hardwaru. Hru si tak můžete užít na širokoúhlé obrazovce a v plném rozlišení 1080p.
Autor: Frontier Developments
A je to zábava stejně jako kdysi. V navrhování vlastního parku, správě obchodů, personálu, výzkumu a dalších věcí, které jako budoucí magnát řešíte, je snadné utopit spoustu času.
Autor: Frontier Developments
Součástí jsou navíc obě vydané expanze. RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition si můžete stáhnout na Epic Storu do 2. července do 17:00.
Autor: Frontier Developments
Druhou hrou je poměrně ponurá 2D akce Voidwrought, jejíž motivem je pád jakési velkolepé civilizace a následný zmar a všudypřítomná smrt. Ručně kreslené grafika je ovšem parádní.
Autor: Powersnake
Voidwrought je určen zejména pro fanoušky, kteří mají rádi, když nejasný příběh vypráví samo prostředí. Jinak je to klasická metroidvania, kdy si s novými schopnostmi zpřístupňujete další oblasti. Některé prvky se inspirují souls žánrem, ale obtížnost není tak vysoká.
Autor: Powersnake
Voidwrought seženete taktéž na Epic Storu do 2. července do 17:00.
Autor: Powersnake
Na Steamu je stále ještě dostupný interaktivní film Tell Me Why od studia Dontnod. Vypráví příběh dvojčat Allison a Tylera, kteří se vracejí do malého městečka na Aljašce prodat dům po zesnulé matce. To jim zároveň dává příležitost odhrnout závoj z temných koutů rodinné historie a dozvědět se více o vlastním původu. Tyler se totiž narodil jako děvčátko Ollie.
Autor: Dontnod
Odkazy ke stažení naleznete po zavření této galerie v těle článku. Dále pokračují obrázky z nabízených her bez dalšího komentáře.
Autor: Frontier Developments
RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition
Autor: Frontier Developments
RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition
Autor: Frontier Developments
RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition
Autor: Frontier Developments
RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition
Autor: Frontier Developments
RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition
Autor: Frontier Developments
Voidwrought
Autor: Powersnake
Voidwrought
Autor: Powersnake
Voidwrought
Autor: Powersnake
Voidwrought
Autor: Powersnake
Voidwrought
Autor: Powersnake
Voidwrought
Autor: Powersnake
Voidwrought
Autor: Powersnake
Voidwrought
Autor: Powersnake
Voidwrought
Autor: Powersnake
Voidwrought
Autor: Powersnake
Voidwrought
Autor: Powersnake
Tell Me Why
Autor: Dontnod
Tell Me Why
Autor: Dontnod
Tell Me Why
Autor: Dontnod
Tell Me Why
Autor: Dontnod
Tell Me Why
Autor: Dontnod
Tell Me Why
Autor: Dontnod
Tell Me Why
Autor: Dontnod
Tell Me Why
Autor: Dontnod