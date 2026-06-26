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Stahujte zdarma super strategii RollerCoaster Tycoon 3. Ale neváhejte dlouho

Ondřej Zach
RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition Voidwrought Voidwrought Voidwrought Tell Me Why RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition
Tento týden můžete zdarma získat naprostou herní klasiku, a to to strategii RollerCoaster Tycoon 3, v níž stavíte a spravujete svůj zábavní park. Přidat si můžete necelé dva roky starou 2D hopsačku s ručně kreslenou grafikou.

Kde stahovat?

Recenze

„Rollercoaster Tycoon 3 je tak jasnou sázkou na jistotu pro všechny, kdož holdují budovatelským strategiím a naprostou povinností pro fanoušky této série. Koncepčně nepřináší mnoho nového, což ani nikdo nečekal, přesto je však vylepšená po všech možných stránkách, z nichž ta na první pohled nejpatrnější je grafická. 3D se k tomuto tématu prostě hodí, o čemž vás jistě přesvědčí nejen Coaster Cam. Ač to tak na první pohled nemusí vypadat, skrývají se v této hře týdny a měsíce skvělé zábavy,“ napsali jsme v dobové recenzi na Rollercoaster Tycoon 3.

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