Kde stahovat?
- RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition (Epic, do 2. července do 17:00)
- Voidwrought (Epic, do 2. července do 17:00)
- Tell Me Why (Steam, do 1. července do 19:00)
Recenze
„Rollercoaster Tycoon 3 je tak jasnou sázkou na jistotu pro všechny, kdož holdují budovatelským strategiím a naprostou povinností pro fanoušky této série. Koncepčně nepřináší mnoho nového, což ani nikdo nečekal, přesto je však vylepšená po všech možných stránkách, z nichž ta na první pohled nejpatrnější je grafická. 3D se k tomuto tématu prostě hodí, o čemž vás jistě přesvědčí nejen Coaster Cam. Ač to tak na první pohled nemusí vypadat, skrývají se v této hře týdny a měsíce skvělé zábavy,“ napsali jsme v dobové recenzi na Rollercoaster Tycoon 3.
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