Xbox konečně prozradil, za kolik bude prodávat handheldy ROG Xbox Ally

Ondřej Zach
  9:59
Xbox bude mít také svůj handheld, ale trochu jiný, než byste možná očekávali. Do prodeje zamíří v polovině října, levná záležitost to ovšem nebude.

Microsoft v posledních měsících prosazuje strategie, že Xbox je téměř vše, co má obrazovku. Tomu ostatně odpovídá i pojetí ROG Xbox Ally. ROG Xbox Ally totiž není konzole.

Microsoft se domluvil s Asusem a připravil vlastní verzi již známých počítačových handheldů ROG Ally a ROG Ally X. Je to tedy PC handheld určený pro hraní PC her skrze aplikaci Xbox PC, která ovšem zvládne i streamování a konkurenční platformy, jako je Steam. Spustit nativně konzolové hry ovšem nedokáže.

ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
6 fotografií

Slabinou handheldů s Windows 11 je právě jejich operační systém, který není pro používání v handheldovém režimu uzpůsobený. A právě tento aspekt se bude snažit ROG Xbox Ally napravit – spouští se totiž přímo do upraveného prostředí Xboxu a bez zbytečných procesů, které systém zatěžují. Aplikace nazvaná Xbox PC zároveň zprostředkuje přístup k ostatním platformám, jako jsou Steam, Epic či Battle.net.

Co se cen týče, do prodeje půjdou dvě varianty. Černý ROG Xbox Ally X za 22 490 korun a bílý, méně výkonnější ROG Xbox Ally za 14 990 korun. Černá verze by si měla poradit s většinou her, o bílé nemá cenu moc uvažovat, vhodná zřejmě bude spíš ke streamování a hraní výkonově nenáročných her. Více si řekneme, až zařízení otestujeme.

Silnější verze má větší úložný prostor (1 TB), lepší procesor (Ryzen AI Z2 Extreme), více operační paměti (24 GB) a baterii s vyšší kapacitou (80 Wh). Slabší verze si musí vystačit s 521 GB SSD, Ryzen Z2 A, operační pamětí 16 GB a baterií s kapacitou 60 W. Společný mají displej s úhlopříčkou 7 palců, Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz.

Předobjednávky už běží, k vydání obou verzí dojde 17. října. Součástí je tříměsíční předplatné Game Passu.

