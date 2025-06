ROG Xbox Ally totiž není konzole. Microsoft se domluvil s Asusem a připravil vlastní verzi již známých handheldů ROG Ally a ROG Ally X. Je to tedy PC handheld určený pro hraní PC her skrze aplikaci Xbox PC, která ovšem zvládne i streamování a konkurenční platformy, jako je Steam. Spustit nativně konzolové hry ovšem nedokáže.

Kdo má s PC handheldy nějaké zkušeností ví, že jedna z hlavních slabin se jmenuje Windows 11. Tento operační systém se pro použití v handheldu vůbec nehodí. A právě na tento aspekt se ROG Xbox Ally zaměřuje.

ROG Xbox Ally totiž po svém spuštění startuje přímo do Xbox PC, tedy rozhraní, které je uzpůsobené pro menší obrazovky a navigaci pomocí páček. V tomto prostředí neběží všechny standardní procesy, jako při nabootování do desktopu, což by mělo ušetřit další paměť pro hry. Aplikace Xbox PC zároveň zprostředkuje přístup k ostatním platformám, jako jsou Steam, Epic či Battle.net.

V tomto momentě vstupuje do hry i vynikající iniciativa Microsoftu nazvaná Xbox Play Anywhere. To znamená, že pokud si takto označenou hru koupíte na Xbox, je možná ji bez dalších poplatků hrát i na Windows 10/11. Jediným předpokladem je přihlášení k účtu Microsoftu, což zajistí synchronizaci mezi oběma platformami. Problém je, že tuto iniciativu podporuje Microsoft, ostatní vydavatelé ji moc uplatňovat nechtějí.

ROG Xbox Ally samozřejmě zvládne i vzdálené hraní z Xboxu Series X/S a streamování přes cloud. Oproti původním modelům mají nové verze navíc tlačítko Xbox, aby zůstal zachován způsob ovládání, na které jsou uživatelé zvyklí.

Chystají se dva modely: základní ROG Xbox Ally v bílé barvě s procesorem Ryzen Z2, 16 GB Ram a 512 GB úložného místa a prémiový ROG Xbox Ally X v černé barvě s procesorem Ryzen Z2 Extreme, 24 GB Ram a 1 TB úložného prostoru.

Obě varianty mají sedmipalcový FHD displej (1080p) s poměrem stran 16:9, svítivostí 500 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Základní model má dvojici UBS 3.2 portů, zatímco u prémiový má jeden z nich USB4. Rozměry jsou totožné, prémiový má větší kapacitu baterie (80Wh) a je o něco těžší (715g).

Microsoft jmenoval i příklady her, které by měl levnější model zvládnout: Clair Obscur: Expedition 33, Gears of War: Reloaded, Lies of P, South of Midnight.

Cena prozatím nebyla oznámena. Levnější model by se mohl prodávat za zhruba 15 tisíc korun, prémiový pod 20 tisíc určitě nespadne. Každopádně podle oficiálního oznámení není Česko v první plně dostupnosti.