Fanoušky komiksů čeká herní ráj, chystá se Batman a Suicide Squad

Není to tak dávno, co byli fanoušci komiksů zesměšňováni a jejich koníček byl většinovou společností ostrakizován. Dnes jsou příběhy superhrdinů na vrcholu a bourají žebříčky popularity na všech frontách. To samé jde s trochou nadsázky říct i o videohrách a tak je jedině logické, že se tyto dva světy stále více propojují.



Do roku 2018 byla vrcholem herních komiksů Batmanovská série ze světa DC od Rocksteady Studios, jenže pak tímto žánrem mocně zahýbala playstationová exkluzivita Spider-Man od konkurenčního Marvelu. Nikoho tedy nepřekvapilo, že na víkendové akci DC FanDome došlo k oznámení rovnou dvou nadcházejících komiksových videoher. Válka komiksových vydavatelství se nyní přelévá i do další generace konzolí a fanoušci těchto „podžánrů“ z toho budou jen profitovat.

Zatímco chystané pokračování Spider-Mana zcela rezignuje na jakoukoliv inovaci a Avengers naplánovaní na příští měsíc rezignují na jakoukoliv originální myšlenku, zkušení RockSteady Studios po dlouhých letech mlčení naznačili, že mají vyšší ambice.

Kdo by od nich ale čekal další hru se zavedeným netopýřím hrdinou má smůlu, první trailer na novinku Gotham Knights totiž začíná slovy, že Batman je mrtvý.

Veškerá práce tak zůstane na jeho pokračovatelích. Hráči si v kooperativním multiplayeru budou moci zahrát za superborce Nightwinga Batgirl, Robina či Red Hooda.

Papírově druhořadí hrdinové tak konečně dostanou příležitost prosadit se v mainstreamu. Nabízí se však samozřejmě otázka, jestli na to mají. První záběry z hraní sice vypadají více než dobře, levelování nepřátel nám ale trochu připomíná nešťastný experiment Wolfenstein: Youngblood. Jak to celé dopadne se dozvíme v příštím roce.

V podobném duchu se pak ponese i „mlátička“ Suicide Squad, ve kterém si zahrajeme pro změnu za „ty špatné.“ Parta postavená kolem sex symbolu Harley Quinn si to bude muset vyřídit se zlými verzemi Batmana, Supermana a dalších „dobráků“ z Justice League. Na vydání si ovšem budeme muset počkat až do roku 2022.