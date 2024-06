Organizace FIFA zaštítí turnaj videoherních „autíček“

Fanošuci počítačových her měli po třicet let značku FIFA spojenou se stejnojmennou sérií od Electronic Arts. Úspěšná spolupráce však loni skončila, údajně proto, že si Mezinárodní federace fotbalových asociací za použití svého názvu neváhala říct o rovnou miliardu dolarů (viz náš článek) a tak se oblíbená fotbalová simulace nově jmenuje EA Sports FC (viz naše recenze posledního dílu). To ovšem neznamená, že by se snad „bafuňáři“ hodlali lukrativního trhu úplně vzdát. Naopak. Hledají nové příležitosti, jak si ze stále rostoucího koláče tzv. e-sportů ukousnout co největší dílek. Nejnověji tak ohlásili spojení s vývojáři populární hry Rocket League, kterou zjednodušeně můžeme popsat jako fotbal s autíčky (více o hře v našem starším článku).

