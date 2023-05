Milionová investice nestačila, hra o zápasech robotických kohoutů nebude

Nezávislí vývojáři přinášejí do herního průmyslu neotřelé nápady a neexistuje prakticky žádné téma, které by nedokázali zpracovat. Jen letos jsme tu měli například simulátor gumových kachniček nebo arkádu, jejímž cílem bylo se nepozorovaně vykálet do bazénu.

Souboje mechanických kohoutů jsou vlastně zajímavý nápad, za bezmála miliardu korun ale nestojí.

Z tohoto pohledu tedy není nedávno zrušená hra MechaFightClub, ve které proti sobě v arénách bojovali robotičtí kohouti, vlastně ničím zvláštním. Více otázek vzbuzoval snad její ekonomický model, kdy měli hráči pomocí technologie NFT kupovat digitální kohouty a pak s nimi čile obchodovat. Ale budiž, že jsou NFT mechaniky jen vlhkým snem vývojářů a hráči sami je zatím odmítají (viz náš článek), se zřejmě musí přesvědčit každý sám.

Co bylo na celém projektu vůbec nejzajímavější, je skutečnost, jak moc ambicí vývojáři měli. Studio Irreverent Labs založil Rahul Sood, zkušený IT byznysmen, který se v oboru (mimo jiné i v Microsoftu) pohyboval více než 30 let a podařilo se mu přemluvit investory, aby do projektu nalili 40 milionů dolarů, tedy zhruba 880 milionů korun. Pro srovnání výroba českého hitu Kingdom Come: Deliverance nestála ani polovinu.

Vývojáři vykupují prodané kohouty za tisíce.

MechaFightClub přitom nebyl žádný podvod nebo pračka na peníze, hra skutečně vznikala na enginu Unity a z jediného zveřejněného videa vlastně nevypadala úplně špatně, magazín Medium ji dokonce nazval „budoucností gamingu.“ Vývojáři ji popsali jako kombinace Mortal Kombatu, Pokémonů a UFC, což zní vskutku divoce, výsledek tomu ovšem plus minus odpovídal. Pamětníci si možná vzpomenou na starou klasiku One Must Fall 2027, která ukázala, že nakupování a následné vylepšování robotických bojovníků může být zábava.

Bohužel výsledku se nikdy nedočkáme, protože projekt byl dán k ledu. Důvod? Vývojáři viní neustále se měnící americkou legislativu ohledně blockchainů, na nichž je celá myšlenka hry postavená. „Jsme americká společnost a nedostatek předvídatelnosti ztěžuje blockchainovým společnostem působení v této zemi. V současném regulačním zmatku prostě nemůžeme vytvořit fungující herní ekonomiku bez obav z regulačních důsledků,“ píše se v oficiálním prohlášení.

Dlužno říct, že ke svému konci přistoupili se ctí a tak dokonce všem zákazníkům vrací peníze. Lépe řečeno vykupují zpátky již prodané kohouty a to ne zrovna za zanedbatelné částky. Za každého nabízí 18 jednotek kryptoměny SOL, což je v přepočtu nějakých 8 tisíc korun. Inu i takový je dnešní IT svět a bez pionýrů, kteří se snaží navzdory posměškům okolí prosadit svojí vizi, by to nešlo. Můžeme jen doufat, že lidem, kteří investovali miliony do zápasů digitálních kohoutů, snad promrhané peníze příliš chybět nebudou.