V Turecku zakázali Roblox. Není prý pro děti bezpečný

Roblox je fenomén. Každý měsíc se do jeho virtuálního světa vydává víc než sto milionů hráčů, pravidelně láká víc lidí než aktuální hity Fortnite nebo Minecraft. Drtivá většina z nich jsou ovšem děti, dospělým nemá zas tak moc co nabídnout. Víc než o hru jde o sociální platformu, podobnou třeba YouTubu, jen místo videí na ně lidé nahrávají své vlastní hry (víc o Robloxu se dozvíte v našem starším článku).

Někteří rodiče jsou šokovaní tím, co jejich děti v Robloxu dělají. Tento avatar byl prý dokonce znásilněn.

S růstem popularity se ovšem stále častěji ozývají hlasy, které provozovatele hry viní z nedostatečné ochrany svých uživatelů. „Kdybych měla tu moc vymazat jedinou aplikaci z povrchu zemského, byla by to právě tato,“ prohlásila například nedávno expertka Kirra Pendergastová, která se dlouhodobě zabývá ochranou děti v online prostoru. Obsáhlý článek magazínu Bloomberg pak poukázal, že je hra oblíbená i mezi pedofily, kteří ji používají ke kontaktování potenciálních obětí. Nejde jen o izolované případy, ale o díry v systému, záměrně ignorované provozovateli pro maximalizaci zisku (psali jsme tady).

I když společnost Roblox tvrdí, že pro bezpečí mladých hráčů dělá maximum, tureckým zákonodárcům došla trpělivost a dokud nebudou přijaty zásadní změny, hru na svém území zcela zakázala. „Podle naší ústavy je náš stát povinen přijmout nezbytná opatření k zajištění ochrany našich dětí,“ vysvětlil tento radikální krok turecký ministr spravedlnosti Yılmaz Tunç na sociální síti X.

Pro uživatele z Turecka to znamená, že se ke hře už jednoduše nedostanou, její servery jsou tam už teď nedostupné. „Respektujeme zákony a předpisy ve všech zemích, kde působíme, a sdílíme závazek místních zákonodárců vůči dětem. Těšíme se na spolupráci, která zajistí, že Roblox bude v Turecku co nejdříve opět online,“ vyjádřili se k situaci zástupci společnosti. Kdy by to mohlo být, však žádná ze stran neupřesnila ani přibližně.