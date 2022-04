Zadupeme je do země, vyhrožovala Kim Kardashianová autorům hry Roblox

„Podívejte se, co je v Robloxu,“ křepčí v prvním díle nové show The Kardashians šestiletý Saint West na rodinné sešlosti a mává kolem sebe tabletem. Jeho matka Kim, jedna z nejslavnějších amerických celebrit dneška, ovšem synovo nadšení nesdílí a poté, co si zmíněný obsah prohlédne, zmůže se jen na šokované „Pane Bože.“

Šestiletý Saint Kardiashian měl z nalezení videa v Robloxu škodolibou radost.

Ve hře, kterou každým dnem hrají desítky milionů převážně dětských hráčů (viz náš článek), totiž vidí svůj obličej a upoutávku na údajné uniklé domácí video s erotickým obsahem.

„To je hra? No tak to je zažalujeme, když je tam moje jméno i fotka,“ rozhodne se rychle, poté co jí zbytek rodiny vysvětlí, co že to vlastně Roblox je. „Mám dost času, peněz a zdrojů na to, abych je zadupala do zk***ý země,“ prohlásí nakonec zapáleně bývalá manželka rapera Kanyeho Westa, čímž dá první epizodě nového seriálu divácky vděčný název (Burn Them All to the F*cking Ground).

Bruh 1st episode of The Kardashians & saint found Kim Kardashian sex tape on Roblox 😭😂😂😂😂😭😭 #TheKardashians pic.twitter.com/VhHdtDWTMs — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) April 14, 2022

K něčemu takovému ovšem nakonec nejspíš nedojde. Roblox totiž funguje jako sociální platforma, na kterou každý uživatel může nahrát prakticky cokoli, a i když mají provozovatelé hry poměrně přísně nastavená pravidla pro kontrolu obsahu, zcela zabránit podobným excesům nikdy nemohou.

Nebylo by to poprvé, co se erotické video Kim Kardashianové objevilo na internetu.

Zmíněný příspěvek byl na základně upozornění okamžitě smazán a podle správců ho do té doby nevidělo víc než pár tuctů uživatelů, přičemž slibované kompromitující video neobsahoval. Žádné takové ostatně prý ani neexistuje.

Podle mnohých šlo ovšem ze strany slavné celebrity jen o předpřipravenou scénku. Byla by totiž prý až příliš veliká náhoda, aby se k takovému obsahu malý Saint jen tak namátkou dostal. Jedinou možností by bylo, že by mu odkaz poslal některý z jeho přátel, nebo by jej dokonce sám aktivně vyhledával.

Podezřelé je navíc i to, že se o pikantním videu začíná mluvit v době, kdy jde nová reality show do vysílání. Podle diváků tato situace až příliš připomíná únik domácího porna Kim Kardashianové s raperem Ray J z roku 2007, k němuž došlo jen krátce před vysíláním pořadu Držte krok s Kardashianovými, který celé rodině zajistil celosvětovou proslulost.

Kim samozřejmě jakýkoli úmysl popírá a věrným fanouškům děkuje za podporu.