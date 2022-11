Třináct let pracoval na remaku hry Riven, teď za to bude dostávat plat

Riven je přímým pokračováním legendárního Mystu z roku 1993, což je hra, která počátkem devadesátých let přesvědčila mnoho lidí k nákupu CD-ROM mechaniky. Díky technologii předrenderovaných pozadí mohli vývojáři nabídnout daleko detailnější grafiku, než bylo tehdy zvykem, daní za to ovšem bylo omezení volného pohybu, když se hráč mohl pohybovat jen po předem daných kolejích.

Na rozdíl od většiny her té doby se na Riven dá koukat i dnes.

O čtyři roky mladší Riven tento koncept dotáhl k dokonalosti, když kromě krásné grafiky nabídl i hluboký příběh a jedny z nejlepších hádanek v historii adventur. Série se dočkala celkem pěti dílů, ale po posledním z roku 2005 byla uložena k ledu.

Fanoušci na ní ovšem nezapomněli a hrstka těch nejvěrnějších se dokonce rozhodla předělat Riven do moderní grafiky. Jelikož šlo o ryze nadšenecké dílo vytvářené ve volném čas, vývoj se pořádně táhl. Ani po třinácti dlouhých letech se The Starry Expanse Project nedočkal žádného hratelného prototypu a tak se jednoduše muselo stát, co se stalo – majitelé práv oznámili oficiální remake a ten fanouškovský musí být zrušen.

Na rozdíl od třeba takových Take Two si ovšem společnsot Cyan svých fanoušků fanoušků váží (viz náš článek) a nejen, že jejich mrtvá těla nezakopali ve sklepě (jak s humorem píší na svých oficiálních stránkách), ale plně s nimi spolupracují. A to do konce do té úrovně, že jednoho z nich zaměstnali na plný úvazek. Tento šťastlivec dostal unikátní možnost udělat si ze svého koníčku živobytí a dostávat plat za tvorbu něčeho, co dosud dělal ve svém volném čase.

Bohužel, co se týče samotného remaku, nemáme k dispozici žádné bližší informace a to ani o přibližném datu vydání nebo podporovaných platformách.