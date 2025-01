Samurajských her bude letos víc než dost, v březnu vyjdou hned dvě

Rise of the Ronin | foto: Koei Tecmo

Akční RPG Rise of the Ronin se podívá na PC rok po vydání na PlayStationu 5, což ovšem přináší i příjemné benefity. Hráči se mohou těšit na veškerý vydaný obsah, který zahrnuje nejenom nové mise, ale i řadu vylepšení. A konečně, k dispozici budou i dodatečná grafická nastavení.

Tvůrci z Koei Tecmo jmenovitě zmiňují podporu rozlišení až 8K širokoúhlých zobrazovačů, 120 FPS ray tracingu, 3D audia, FRS, DLSS či podporu myši v menu. Rise of the Ronin vychází 11. března na Steamu, přičemž všichni, kteří si hru pořídí do 2. dubna, získají bonus v podobě in-game předmětů.

Rise of the Ronin se odehrává v Japonsku roku 1863. K hranicím země připlouvají lodě ze Západu a země se ocitá v chaosu. Osud Japonska je nyní v rukou Ronina. Některé volby mají vliv na to, jak příběh skončí – je například na hráči, zda se přikloní k šógunátu, nebo bude vystupovat proti němu. Hráči navštíví Edo, Jokohamu a Kjóto, přičemž střídající se roční období budou moci zachytit i pomocí foto módu.

„Pokud máte rádi otevřené světy a rádi kosíte nepřátele efektivními komby, pomáháte si správně načasovanými krytími ran a do toho všeho si ještě opečováváte hrdinu, není hra úplnou ztrátou času. Pod kůži se mi po pár hodinách soubojový systém docela zaryl a těšila mě nejenom volnost, s jakou se k soubojům přistupuje, ale také otevřený svět, ve kterém vždy je co dělat,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

V Rise of the Ronin můžete hledat a hladit kočky. Je jich přesně sto – jejich sbírání zpřístupní bonusové předměty.

Velkých samurajských her ovšem letos zažijeme víc. Zatímco Rise of the Ronin zamíří 11. března na Steam, ve stejný měsíc, konkrétně 20. března vychází Assassin’s Creed Shadows od Ubisoftu. Francouzský vydavatel přitom hraje o vše, v posledních měsících se mu vůbec nedaří a šetří, kde může. Majitelé PlayStationu 5 pak netrpělivě vyhlížejí pokračovaní ceněné akce Ghost of Tsushima nazvané Ghost of Yōtei, které vyjde během letošního roku. Přesné datum vydání prozatím oznámeno nebylo.

Assassin's Creed Shadows to bude mít u hráčů těžké. Ghost of Yotei se odehrává 329 let po původních událostech, v hlavní roli se představí nová hlavní hrdinka Atsu.