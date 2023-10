Historie se opakuje, neoblíbený herní byznysmen opět odchází bez potlesku

John Riccitiello je vedle Bobbyho Koticka z Activision-Blizzard (viz náš článek) patrně tou fanoušky nejméně oblíbenou postavou herního průmyslu. Pod jeho vedením se v minulosti Electronic Arts opakovaně stali nejhorší firmou ve Spojených státech, právě on je zodpovědný za „zničení“ hráči oblíbených sérií a studií, to on přišel s nehoráznými nápady na ždímání hráčů, jako že by se třeba v Battlefieldu mělo platit za vystřílenou munici.

Jednou ze značek, které během jeho vedení Electronic Arts umřely, je například Medal of Honor.

V roce 2013 ovšem z EA odstoupil, hlavním důvodem byly především neuspokojivé finanční výsledky. Ve frontách na úřadech práce ovšem nemusel postávat dlouho, už o rok později se stal CEO už tehdy zavedené společnosti Unity, která provozuje stejnojmenný engine pro výrobu her, oblíbený především mezi nezávislými tvůrci. Po dlouhé roky se pohyboval spíše v zákulisí, v poslední době se mu však opět začalo dostávat mediální pozornosti. Ovšem nic, co by si nechal zarámovat na zeď…

Kromě toho, že ho jeho kolegyně nařkla ze sexuálního obtěžování, na sebe upozornil například tím že v rozhovoru na téma mobilních her nazval všechny vývojáře, kteří už od samotného počátku vývoje nemyslí na následnou monetizaci, zkur***ými idioty. Opravdová bouře se ale na jeho hlavu snesla v září letošního roku, když Unity zcela nečekaně změnila svojí cenovou politiku a to až tak moc, že mnozí vývojáři oznámili, že to pro ně bude likvidační (viz náš článek).

Co se grafiky týče, patří engine Unity k naprosté špičce.

Unity ze svého záměru nakonec ustoupilo, Riccitiello, který se v minulosti nebál kritizovat třeba ani Tigera Woodse, ale tlak neustál a po téměř deseti letech ve vedení firmy rezignoval. „Bylo mi ctí vést společnost Unity a sloužit našim zaměstnancům, zákazníkům, vývojářům a partnerům, kteří se zasloužili o růst společnosti,“ nechal své PR oddělení napsat do klasického bezobsažného vyjádření na rozloučenou.

Jeho pracovní agendu dočasně zastane James M. Whitehurst (dříve prezident společností IBM a Red Hat).