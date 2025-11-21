Najde svoji ztracenou lásku? Filmový Silent Hill vypadá lépe, než se čekalo

Ondřej Zach
  9:59
Očekávaní nebyla vysoká. První plnohodnotný trailer z filmového hororu Return to Silent Hill, který se bude v českých kinech promítat pod názvem Silent Hill: Noční můry, přesto vypadá obstojně.

Trailery

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zlomený James Sunderland (Jeremy Irvine) se vrací do Silent Hillu, aby našel svoji ztracenou lásku, Mary Craneovou (Hannah Emily Andersonová). Jenže s městem není něco v pořádku – postupně ho pohlcuje temnota a vynořují se monstra. James začíná pochybovat o své vlastní příčetnosti.

Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
99 fotografií

Return to Silent Hill vzniká podle hororové herní pecky Silent Hill 2, jak ovšem znalým naznačují předchozí řádky, půjde spíš o volnou inspiraci. Oficiální materiály k filmu se například u Mary vyhýbají slovu zesnulá a uvádí ztracená. Na druhou stranu nejnovější trailer ukazuje známé postavy, monstra (Pyramid Head tu samozřejmě je), místa i scény. A první ohlasy jsou vesměs pozitivní.

Snímek režíruje Christophe Gans, který natočil i první Silent Hill z roku 2006. Vydání už je relativně blízko, v českých kinech bude k vidění od 21. ledna 2026.

Co se her týče, rádi vám doporučíme rok starý remake druhého dílu. „Je to mistrovský kousek, který si v ničem nezadá s originálem. Pro většinu hráčů bude nejspíš lepší. Zvláště pro mladší ročníky. My budeme mít navždy v srdcích obě verze. Co se týče aktuální herní nabídky, toto je veledílo, které byste si neměli za žádnou cenu nechat ujít. Tedy pokud na něj máte odvahu,“ napsali jsme v recenzi Silent Hill 2 na Bonuswebu.

Silent Hill 2 (2024)

Silent Hill 2 (2024)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdo bude letos králem herních Oscarů? Favorit je naprosto jasný

Clair Obscur: Expedition 33

Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasným favoritem Clair Obscur:...

Kdy budeš mít děti? Už máš věk, otravují Pokimane. Ta je posílá do háje

Pokimane

Jedna z nejpopulárnějších streamerek na platformě Twitch reagovala na neomalené dotazy sledujících, kdy už bude mít děti.

Boj o titul hry roku bude těsný. Horkých kandidátů je celá řada

Kingdom Come: Deliverance 2

Blíží se konec roku a s ním i vybírání předních kandidátů na titul hry roku. Ačkoliv ceremonií je vícero a výsledky se mohou lišit, seznam kandidátů na titul je opravdu početný. Vybíráme ty nejlépe...

Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku

Monster Hunter Wilds

Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...

Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry

Dorei to no Seikatsu

Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat...

Najde svoji ztracenou lásku? Filmový Silent Hill vypadá lépe, než se čekalo

Return to Silent Hill

Očekávaní nebyla vysoká. První plnohodnotný trailer z filmového hororu Return to Silent Hill, který se bude v českých kinech promítat pod názvem Silent Hill: Noční můry, přesto vypadá obstojně.

21. listopadu 2025  9:59 0

A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli

Tom McKay v Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá...

21. listopadu 2025 5

Samurajskou akci Ghost of Yotei brzy rozšíří novým režim

Ghost of Yotei

Bezplatná aktualizace samurajské akce Ghost of Yotei vyjde po víkendu, hráči se mohou těšit na několik šikovných vylepšení.

20. listopadu 2025  10:50 0

Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku

Monster Hunter Wilds

Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...

20. listopadu 2025 0

Dobrý start, ale co ta hrozná AI grafika, tepou hráči Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana

Strategie Anno 117: Pax Romana zasazená do období římské říše si připisuje nejúspěšnější start v historii série. Hra se zároveň octla pod palbou uživatelů, kteří si všimli využití nepovedené AI...

19. listopadu 2025  12:05 4

RECENZE: Kirby Air Riders jsou neuvěřitelně rychlé a propracované závody

90 %
Kirby Air Riders

Kirby Air Riders jsou extrémně rychlé závody rozšířené o bitevní režim. Stojí za nimi přímo tvůrce postavičky Kirby, který si je pořádně vypiplal.

Switch 2
19. listopadu 2025 0

Kdo bude letos králem herních Oscarů? Favorit je naprosto jasný

Clair Obscur: Expedition 33

Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasným favoritem Clair Obscur:...

19. listopadu 2025 4

Podívejte se na první fotografie z natáčení filmu The Legend of Zelda

The Legend of Zelda (film)

Začalo natáčení hraného filmu na motivy slavné herní série The Legend of Zelda. První fotografie ukazují hlavní duo v kostýmech.

18. listopadu 2025  9:59 8

Kdy budeš mít děti? Už máš věk, otravují Pokimane. Ta je posílá do háje

Pokimane

Jedna z nejpopulárnějších streamerek na platformě Twitch reagovala na neomalené dotazy sledujících, kdy už bude mít děti.

18. listopadu 2025 26

Strašlivá smrt jeskyňáře děsí internet už 16 let, teď se podle ní chystá hra

Cave Crave

Od tragické smrti amatérského jeskyňáře Johna Edwardse Jonese uběhlo už 16 let, ale jeho hodiny dlouhé umírání bez naděje na záchranu děsí internetové publikum dodnes. V chystané hře Cave Crave si...

17. listopadu 2025 21

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Tajemná sídla i nevídaná brutalita. Tyto retro hororové hry nám nedaly spát

Premium
Clock Tower

Horory jsou nejen ve videoherní branži specifickým žánrem. Jejich alfou a omegou by mělo být umět (ne svou kvalitou) vyděsit hráče, ne vždy se to však daří. Naštěstí se objevila slušná řádka...

17. listopadu 2025 1

Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry

Dorei to no Seikatsu

Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat...

16. listopadu 2025 26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.