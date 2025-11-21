TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Zlomený James Sunderland (Jeremy Irvine) se vrací do Silent Hillu, aby našel svoji ztracenou lásku, Mary Craneovou (Hannah Emily Andersonová). Jenže s městem není něco v pořádku – postupně ho pohlcuje temnota a vynořují se monstra. James začíná pochybovat o své vlastní příčetnosti.
Return to Silent Hill vzniká podle hororové herní pecky Silent Hill 2, jak ovšem znalým naznačují předchozí řádky, půjde spíš o volnou inspiraci. Oficiální materiály k filmu se například u Mary vyhýbají slovu zesnulá a uvádí ztracená. Na druhou stranu nejnovější trailer ukazuje známé postavy, monstra (Pyramid Head tu samozřejmě je), místa i scény. A první ohlasy jsou vesměs pozitivní.
Snímek režíruje Christophe Gans, který natočil i první Silent Hill z roku 2006. Vydání už je relativně blízko, v českých kinech bude k vidění od 21. ledna 2026.
Co se her týče, rádi vám doporučíme rok starý remake druhého dílu. „Je to mistrovský kousek, který si v ničem nezadá s originálem. Pro většinu hráčů bude nejspíš lepší. Zvláště pro mladší ročníky. My budeme mít navždy v srdcích obě verze. Co se týče aktuální herní nabídky, toto je veledílo, které byste si neměli za žádnou cenu nechat ujít. Tedy pokud na něj máte odvahu,“ napsali jsme v recenzi Silent Hill 2 na Bonuswebu.