Padl další rekord. Zapečetěná kopie hry se vydražila za 1,5 milionu dolarů

Rekordní částka, za níž se prodala v dražbě hra, padla během několika dní hned dvakrát. Nejprve se vydražila zapečetěná hra The Legend of Zelda na Nintendo Entertainment System (NES) z roku 1987 za 870 tisíc dolarů, což je zhruba 19 milionů korun. Jde o ranou výrobní verzi, která se vyráběla pouze několik měsíců.

„Pokud jde o tuto konkrétní kopii vůbec prvního dobrodružství s Linkem, nepotřebujeme ani celou ruku, abychom spočítali počet kopií, které údajně existují v zapečetěném stavu z této výrobní série „No Rev-A“, a tato kopie patří k nejlepším známým exemplářům,“ píše se v popisku na Heritage Auctions.



Jenže jen o pár dní později přišla další pecka. Za 1,56 milionu dolarů, tedy zhruba 34 milionů korun, se prodala zapečetěná kopie hry Super Mario 64 z roku 1996 na Nintendo 64. Stav balení posoudila společnost WadaGames a udělila známku 9,8 z deseti možných.

„Kulturní význam tohoto titulu a jeho důležitost pro historii videoher je nesmírná a stav této kopie je tak dechberoucí, že jsme opravdu na rozpacích. Pokud jste měli chuť získat kopii nejlépe hodnocené nejprodávanější videohry na Nintendu 64 - prvního 3D dobrodružství maskota společnosti Nintendo, Maria - máme pro vás jen jednu radu: tuto příležitost nepromarněte,“ píše se v popisku dražby.



A pokud byste si obě hry chtěli legálně zahrát, máte několik možností. Můžete si na původní konzole koupit použité verze her za pár stovek nebo pár tisíc, podle toho, zda si pořídíte jen cartridge, nebo celé balení a v jakém stavu. Co se týče něčeho nového, první Zelda je součástí kolekce her na NES, k níž mají na konzoli Switch přístup všichni předplatitelé služby Switch Online. V listopadu vyjde v rámci výročí Zeldy také digihra. Co se Super Maria 64 týče, ten je součástí kolekce Super Mario 3D All-Stars, která vyšla loni na Switch.