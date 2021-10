Zastřelte nás! Trailer na nového filmového Resident Evila je děsná bída

Že nemůže být nic horšího, než filmová série Resident Evil režiséra Paula W. S. Andersona s Millou Jovovichovou v hlavní roli? Podržte pivo Johannesu Robertsovi, který natočil nejnovější film podle kultovní hororové série videoher nazvaný familiérně Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Poté, co byl zveřejněn plnohodnotný trailer k jeho snímku, nás jímá děs a hrůza. Ale hezky popořádku. Když byl film oznámen, zarazilo nás zpracování předlohy, aby nás pak později potěšila věc jiná, a to casting. Welcome to Raccoon City totiž mapuje události hned dvou prvních videoher. Proboha proč? V době, kdy hollywoodským studiím dochází nápady a při zfilmování různorodých předloh jako v případě Harryho Pottera, Hunger Games nebo Stmívání se poslední díly půlí na dvě části, i když je to z hlediska obsahu hloupost, nám nahustí Resident Evil 1 a 2 do jednoho filmu? Nesmysl.

Casting se povedl

Aspoň je Welcome to Raccoon City natočené vyloženě podle videoher a nejde o volnou inspiraci jako v případě Andersonovy pochybné ságy. Obsazení filmu nás nadchlo. Je totiž až překvapivě hvězdné. Navíc se jako autor článku a zarytý fanoušek série Resident Evil, který si nenechá ujít žádný zombie pšouk, který se jí týká, musím přiznat a zároveň se pochválit, že jsem uhodl obsazení Chrise Redfielda.

Ve snímku ho ztvárňuje fešák Robbie Amell (Firestorm ze seriálu The Flash nebo polonahý týpek z obou dílů hororové komedie Chůva na zabití). Vždyť vypadá úplně jako Chris! Lepšího herce vybrat nemohli. I Albert Wesker s tváří svalovce Toma Hoppera (Luther z Umbrella Academy) vypadá podobně jako ve videohrách. Hezký pohled je i na sličnou Kayu Scodelariovou (Kořist) v roli Claire Redfieldové.

To je cosplay?

Stejně tak, co se castingu týče, je trefa do černého obsazení Neala McDonougha (Damien Darhk ze seriálu Arrow) do role Williama Birkina a Donala Loguea (Harvey Bullock ze seriálu Gotham) jako Briana Ironse. O poznání spornější je obsazení Hannah Johnové-Kamenové (Ghost z Ant-Man a Wasp) do role Jill Valentineové a Avana Jogii (toho jsme upřímně ještě v ničem neviděli) do kůže Leona S. Kennedyho. Ani jeden z nich nevypadá moc jako jeho videoherní protějšek.

Ale chápeme to, herní Resident Evil nemá příliš postav tmavší barvy pleti, a tak v obsazení filmu jsou i zástupci etnik. Kdoví, třeba nás Johnová-Kamenová a Jogia nakonec překvapí a budou to skvělí Jill a Leon. Nyní jsme je po zveřejnění traileru viděli všechny aspoň na chvíli v akci. Zatímco někteří herci vypadají dobře, jiní se tváří a vypadají jako cosplayeři, kteří se ztratili na Comic-Conu. Uf, bojíme se, bojíme.

Efekty vypadají jako z 90. let

Trailer totiž vypadá hrozně lacině a trapně. Jistí si můžeme být opravdu tím, že se film skutečně zaměřuje na první dvě hry. Vidíme propuknutí nákazy T-Virusu v ulicích Raccoon City i komando S*T*A*R*S*, jak si to nakračuje do nechvalně proslulého Spencerova sídla. K vidění jsou zombie, zmučená Lisa Trevorová z remaku prvního dílů a k nim také slizký Licker, ohromný Tyrant i psí Cerberové. Ach bože, vypadají příšerně. Ale ne v hororovém smyslu odpudivě.

Efekty filmu připomínají CGI z televizního Herkula s Kevinem Sorbem v hlavní roli, který se vysílal v druhé polovině 90. let. Co to sakra je? To je otřesná hrůza. Zastaralé efekty měl letos už reboot Mortal Kombat a Resident Evil: Welcome to Raccoon City vypadá podle traileru, že ne moc dobrý bojový film ještě trumfne v tom nejvíc negativním slova smyslu. Jako vážně: je toto normální?

Příliš laciné

Člověk nemusí nijak zvlášť extra rozumět filmům, aby už z traileru poznal, jak levně Resident Evil: Welcome to Raccoon City vypadá. Efekty připomínají videa z PlayStation 1 videohry. Když vybouchne náklaďák, který rozdělí cesty Leona a Claire (slavná scéna z dvojky), je v první sekundě jasné, že nejde o skutečné vozidlo, ale špatné efekty. Cerberus a Tyrant jsou neuvěřitelně „kreslení“ a nevypadají ani trochu reálně.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Divák si při pohledu na trapné efekty nedokáže ani užít easter eggy jako odkaz na Ashfordova dvojčata z Resident Evil Code: Veronica atd. Zombie s make-upem vypadají jakžtakž, ale nemrtví ze seriálu The Walking Dead (Živí mrtví) jsou mnohem propracovanější. Pokud by byl trailer na Resident Evil: Welcome to Raccoon City videohrou, nebyl by to ani náhodou druhý nebo čtvrtý díl, byl by to Resident Evil Survivor 2 Code: Veronica, což je asi nejhorší díl celé série.

Od režiséra béčkových hororů

Proto se modleme, ať je výsledek aspoň zábavná hloupost, protože toto rozhodně hloupost bude. I když některé kulisy nevypadají nejhůř, celkový dojem z traileru je bolestivý. Dlouho nám nic takhle nezvedlo kýbl. A co ta hudba? Proč hraje 4 Non Blondes – What’s Up? Jako že unikl smrtící T-Virus, tak „What’s going on?“. To není moc vtipné.

Víte, co je problém? Johannes Roberts sice není ve světě filmu nováčkem, ovšem jeho tvorba je přinejlepším béčková. Jeho snímky jako 47 metrů, 47 metrů: Mimo klec nebo Oni 2: Noční kořist nejsou špatné. Jenže jsou tím typem filmů, které si pustíte na Netflixu během líné neděle a brzy na ně zapomenete kvůli jejich obyčejnosti a tuctovosti. Do kin má epos Resident Evil: Welcome to Raccoon City vstoupit 2. prosince 2021. Tedy pokud covid dovolí. Jistě vám přineseme recenzi, pokud si s sebou do kina vezmeme kinedryl.

Index očekávání: 10 %