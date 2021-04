Budete hrát Resident Evil Village na konzoli? Podívejte, co z ní vytáhnete

O všech důležitých oznámeních z akce Resident Evil Showcase jsme psali na Bonuswebu zde. Capcom mezitím potvrdil rozlišení a snímkování u jednotlivých konzolí.

Nejlépe hra samozřejmě poběží na next-gen konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X, u nichž máme očekávat 4K / 60 FPS a HDR. Pokud ovšem zapneme ray tracing, rozlišení zůstane, ale snímkování klesne na 45. Na Xboxu Series S hra poběží v 1440p / 45 FPS s ray tracingem pak 1440p / 30 FPS.

Majitelé Xboxu One X a PlayStation 4 Pro si budou moci vybrat, zda chtějí hrát v 1080p / 60 FPS, nebo v 4K / 30. Ti se základním modelem PlayStationu 4 se musí spokojit s 900p / 45 FPS. A nejhůř na tom budou hráči s Xboxem One, který zvládne maximálně 900p / 30 FPS. Co se Stadie týče, na výběr bude mezi 1080p / 60 FPS a dynamickým rozlišením až 4K / 60 FPS.

Resident Evil Village dorazí 7. května, kromě konzolí samozřejmě vyjde i na PC. Součástí hry bude multiplayerová akce Resident Evil Re:Verse (číst první dojmy na Bonuswebu).