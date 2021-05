Hráči našli způsob, jak resetovat časovač u PC dema Resident Evil Village

Hráči mají 60 minut na to, aby ochutnali, jaký nový Resident Evil Village je. Pak už ovšem musí počkat na vydání plné verze, které je plánováno na 7. května. Jeden z uživatelů Steamu ovšem záhy po zveřejnění dema objevil způsob, jak časovač u dema resetovat.

Postup, který zveřejnil uživatel Leaves, je následující:

1. Vypněte Steam Cloud u RE8 Dema

2. Stáhněte Steam SAM (Steam Achievement Manager)

3. Smažte lokálně uložená save data

(Umístění: D:\Steam\userdata\<YOUR STEAM ID>\1541780\remote\win64_save\

Smažte tyto soubory.

4. Spusťte Steam SAM

5. Vyberte RE8 Demo

6. Odstraňte achievementy a statistiky a potvrďte.

Pokud nechcete pokaždé vše nastavovat znovu, může se hodit i tento tip: „Resetujte vše, spusťte demo do hlavního menu, změňte všechna potřebná nastavení a zavřete hru. Nyní jděte do svého lokálního úložiště a zkopírujte data00-1.bin (zde jsou uložena tato nastavení). Jakmile budete muset znovu resetovat, postupujte jako v kroku 3 a jen přidejte do složky soubor data00-1.bin, který jste si uložili.“

Horor Resident Evil Village se odehrává několik let po událostech z Resident Evil 7 (číst recenzi). Hlavním hrdinou je opět Ethan Winters, který tentokrát v jakési podivné vesnici někde v Evropě pátrá po svojí dceři Rosemary. Na své cestě narazí na nepřehlédnutelnou upíří dámu lady Dimitrescu, jejíž dcery se mohou proměnit v roje hmyzu. A i podle nedávného dema to opět vypadá na velkou parádu. Hra vychází 7. května na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Stadii.