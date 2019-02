Netflix zřejmě chystá seriál ze světa Resident Evil

Sedmidílná filmová série Resident Evil ustrnula na mrtvém bodě, a tak se vlastníci filmových práv na slavnou hororovou značku rozhodli tentokrát zkusit štěstí v televizních vodách.

Aktuální Resident Evil 2 aspiruje na titul nejlepší remake všech dob.

Podle magazínu Deadspin se o výrobu seriálu postará americký gigant Netflix, který má ostatně s podobnými projekty zkušenosti. Produkoval například vynikající Castlevanii, do budoucna chystá i Diablo nebo Zaklínače, šušká se dokonce i o Assassin’s Creed.

Zatím na veřejnost proniklo jen to, že by děj měl být zasazený do období, kdy už nákaza T-virem naplno propukla. Na více informací si však budeme muset počkat až na oficiální oznámení.