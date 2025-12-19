Proč má připravovaný horor Resident Evil podtitul Requiem a co to znamená?

Ondřej Zach
  11:34
Připravovaný horor Resident Evil Requiem patří mezi nejočekávanější hry příštího roku. Na své si přijdou fanoušci opatrného prozkoumávání i akce.

Hlavní hrdinkou je Grace Ashcroftová, analytička FBI, která se vydává do opuštěného hotelu, aby vyšetřila smrt svojí matky. Tvůrci však fanoušky nedávno překvapili, když odhalili, že další hratelnou postavou je oblíbený Leon S. Kennedy.

A zatímco pasáže s Grace vsadí na pomalejší tempo a strach ve stylu dvojky, pasáže s Leonem se víc soustředí na akci. Budou to v podstatě dvě hry v jedné. Spojuje je ovšem příběh a hráči budou hrát za obě postavy rovnoměrně. Co ale znamená slovo Requiem?

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
17 fotografií

Rekviem je v češtině zádušní mše za zemřelého nebo hudební skladba. V přeneseném významu lze tímto slovem označit konec něčeho, například rozloučení se s nadějí či snem. A v Resident Evil 9?

„Requiem má mnoho významů. Pro Grace se týká minulosti její matky a toho, jak se s ní smířit. Může to být také requiem za Raccoon City nebo za lidi, kteří tam žili. Pro Leona je rekviem něco, co ocením, pokud budete sledovat dál. Requiem má pro každou postavu jiný význam,“ říká producent Masato Kumazawa v rozhovoru se serverem GameMeca.

Hru si budou moc užít i nováčci, nicméně kdo chce pochytit všechny souvislosti, měl by si zahrát remake dvojky a trojky, dodal Kumazawa. Resident Evil Requiem vychází 27. února na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vyndej ho a hraj. Sesbírali jsme zábavné reklamy dob minulých

Staré reklamy v herním časopise GameStar

Při probírání se stránkami dnes již dávno zrušeného časopisu GameStar nás upoutala řada reklam nejen na videohry. Obvykle jsou totiž vymyšlené ve stylu, který se již dávno nenosí, ale zpětně jsou...

KVÍZ: Jak dobře znáte svět PlayStationu? Hraje se o pecky na PS5

The Last of Us Part I na PS5 Pro

Značka PlayStation se nesmazatelně zapsala do populární kultury, svého času byla symbolem hraní v obýváku. Na výslunní se drží dodnes. Pojďme si pomocí kvízu připomenout některé milníky, postavy a...

Lara se vrací k sexy vzhledu, ukáže se jako mladá i zkušená

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Poslední herní dobrodružství se slavnou archeoložkou Larou Croft vyšlo v roce 2018. Herní ikona ovšem chystá návrat hned ve dvou nových hrách a v přípravě je i hraný seriál.

Kingdom Come prestižního herního Oscara nedostal, cenám dominoval favorit

Clair Obscur: Expedition 33

V americkém Los Angeles se uskutečnilo předávání prestižních cen Game Awards, což je taková videoherní obdoba filmových Oscarů. Mezi nominanty se letos poprvé objevila i česká hra, historické RPG...

Kouzelnická hra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera je dočasně zdarma

Hogwarts Legacy

Necelé tři roky stará a zároveň i povedená kouzelnická hra Hogwarts Legacy je na PC dočasně zdarma. Neváhejte.

Proč má připravovaný horor Resident Evil podtitul Requiem a co to znamená?

Resident Evil Requiem

Připravovaný horor Resident Evil Requiem patří mezi nejočekávanější hry příštího roku. Na své si přijdou fanoušci opatrného prozkoumávání i akce.

19. prosince 2025  11:34 0

Bude to největší Tomb Raider vůbec. Laru si užijí i ti, kteří ji neznají

Tomb Raider: Catalyst

Lara byla jeden čas vnímána jako sexuální symbol videoher. Příští rok uplyne třicet let od vydání prvního dílu. Plánované pokračování Tomb Raider: Catalyst ovšem nebude vyžadovat žádné znalosti série.

19. prosince 2025 9

Vyndej ho a hraj. Sesbírali jsme zábavné reklamy dob minulých

Staré reklamy v herním časopise GameStar

Při probírání se stránkami dnes již dávno zrušeného časopisu GameStar nás upoutala řada reklam nejen na videohry. Obvykle jsou totiž vymyšlené ve stylu, který se již dávno nenosí, ale zpětně jsou...

18. prosince 2025 32

Soudný den se opět odkládá. Terminator: Survivors přinesou zásadní změny

Terminator: Survivors

Hra navazující na slavné filmy Terminátor byla odložena na neurčito a tvůrci chystají několik poměrně zásadních změn. Část hráčů je trochu naštvaná, další je naopak vítají.

17. prosince 2025  9:25 1

Zisk herního Oscara výrazně nakopl prodeje Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Letošní předávání cen Game Awards zcela ovládla francouzská hra Clair Obscur: Expedition 33. Její autoři se následně mohli těšit z další vlny zájmu hráčů.

17. prosince 2025 0

Čísla, kterým se těžko věří. Letošní herní hit prodal sedm milionů kopií

Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow DLC

Autoři z malého australského studia Team Cherry oznámili, že jejich letošní novinka Hollow Knight: Silksong prodala přes sedm milionů kopií. Fanoušky navíc potěšili zprávou o novém dodatku, který se...

17. prosince 2025 4

Saros

Saros

vydáno 16. prosince 2025  11:25,  aktualizováno  11:27

Diablo IV: Lord of Hatred

Diablo IV: Lord of Hatred

vydáno 16. prosince 2025  11:20

Vykřešou z toho hit? Sci-fi střílečka Marathon vyjde v březnu

Marathon

Žánr extrakčních stříleček zažívá v poslední době rozkvět a na rok 2026 se chystá hned několik dalších her, včetně sci-fi Marathon od zkušeného studia Bungie.

16. prosince 2025  10:10 0

RECENZE: Terminator 2D: No Fate je skvělý. Škoda, že skončí tak rychle

80 %
Terminator 2: NO FATE

Terminator 2D: No Fate je 2D akční hra inspirovaná dnes již legendárním filmem Terminator 2: Judgment Day od Jamese Camerona. Zároveň je to pocta klasickým arkádovým hrám z osmdesátých a devadesátých...

PS5
16. prosince 2025 12

Slídící Vontové i epický souboj na závěr. Tvůrce představuje deskovku s Rychlými šípy

Premium
Stínadla a jejich tvůrce Vladimír Chvátil

Vladimír Chvátil je známý český vývojář a designér deskových a počítačových her. Aktuálně je na pultech obchodů k sehnání jeho deskovka Stínadla s tematikou Rychlých Šípů, jejíž obsah přibližuje v...

16. prosince 2025 1

Jako japonská školačka učarovala milionům, prvního streamu se bála

Konatsu Kato

Japonská herečka a modelka Konatsu Kato se stala tváří hororu Silent Hill f. Herní postavě propůjčila nejenom svůj hlas, ale i tvář a pohyby. A ačkoli nemá s hraním a streamováním žádné zkušenosti,...

15. prosince 2025  12:25 5

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.