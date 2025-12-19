Hlavní hrdinkou je Grace Ashcroftová, analytička FBI, která se vydává do opuštěného hotelu, aby vyšetřila smrt svojí matky. Tvůrci však fanoušky nedávno překvapili, když odhalili, že další hratelnou postavou je oblíbený Leon S. Kennedy.
A zatímco pasáže s Grace vsadí na pomalejší tempo a strach ve stylu dvojky, pasáže s Leonem se víc soustředí na akci. Budou to v podstatě dvě hry v jedné. Spojuje je ovšem příběh a hráči budou hrát za obě postavy rovnoměrně. Co ale znamená slovo Requiem?
Rekviem je v češtině zádušní mše za zemřelého nebo hudební skladba. V přeneseném významu lze tímto slovem označit konec něčeho, například rozloučení se s nadějí či snem. A v Resident Evil 9?
„Requiem má mnoho významů. Pro Grace se týká minulosti její matky a toho, jak se s ní smířit. Může to být také requiem za Raccoon City nebo za lidi, kteří tam žili. Pro Leona je rekviem něco, co ocením, pokud budete sledovat dál. Requiem má pro každou postavu jiný význam,“ říká producent Masato Kumazawa v rozhovoru se serverem GameMeca.
Hru si budou moc užít i nováčci, nicméně kdo chce pochytit všechny souvislosti, měl by si zahrát remake dvojky a trojky, dodal Kumazawa. Resident Evil Requiem vychází 27. února na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.